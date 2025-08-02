混凝土車倒車撞斷半噸重電桿 差5秒砸中騎士

一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士，所幸逃過死劫。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/02 15:06

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里今天上午一名粗心的混凝土車駕駛，於龍米路倒車時不慎撞斷水泥電線桿，半噸重的電線桿只差5秒砸中後方剛好經過的王姓騎士，但幸運逃過死劫的王男仍因剎車不及，撞上斷裂電線桿摔倒，造成手腳受傷，雙方酒測值均為零，警方初判混凝土車肇責居高，還要負擔騎士及賠償電線桿復原，得不償失。

這起車禍發生在今天上午11時許，新北市八里區龍米路三段一處，56歲王姓預拌混凝土車駕駛行經事發路段，在路邊倒車時，不慎倒車撞斷電桿，後方騎乘機車的65歲王姓騎士煞車不及撞上電桿倒地，造成左小腿肌左手肘擦傷，雙方駕駛經酒測數值均為0，詳細肇事責任待後續調查釐清。

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目擊者透露，當時只聽到一聲巨響，一看赫見混凝土車撞斷電線桿，剛好後面一名騎士騎來，如果再快一點，可能就遭電線桿砸中，機車摔倒後也擔心騎士安危，所幸不久騎士慢慢爬起來，目擊者才鬆口氣。

一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為出動堆高機移除斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

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