為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    混凝土車倒車撞斷半噸重電桿 差5秒砸中騎士

    一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士，所幸逃過死劫。（記者吳仁捷翻攝）

    一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士，所幸逃過死劫。（記者吳仁捷翻攝）

    2025/08/02 15:06

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市八里今天上午一名粗心的混凝土車駕駛，於龍米路倒車時不慎撞斷水泥電線桿，半噸重的電線桿只差5秒砸中後方剛好經過的王姓騎士，但幸運逃過死劫的王男仍因剎車不及，撞上斷裂電線桿摔倒，造成手腳受傷，雙方酒測值均為零，警方初判混凝土車肇責居高，還要負擔騎士及賠償電線桿復原，得不償失。

    這起車禍發生在今天上午11時許，新北市八里區龍米路三段一處，56歲王姓預拌混凝土車駕駛行經事發路段，在路邊倒車時，不慎倒車撞斷電桿，後方騎乘機車的65歲王姓騎士煞車不及撞上電桿倒地，造成左小腿肌左手肘擦傷，雙方駕駛經酒測數值均為0，詳細肇事責任待後續調查釐清。

    目擊者透露，當時只聽到一聲巨響，一看赫見混凝土車撞斷電線桿，剛好後面一名騎士騎來，如果再快一點，可能就遭電線桿砸中，機車摔倒後也擔心騎士安危，所幸不久騎士慢慢爬起來，目擊者才鬆口氣。

    一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

    一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

    一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

    一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

    一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為出動堆高機移除斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

    一台混凝土車今天上午在八里龍米路倒車時，不慎撞斷電線桿，險些砸中後方騎士。圖為出動堆高機移除斷裂電線桿。（記者吳仁捷翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播