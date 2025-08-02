高中正妹逛藥妝店被偷拍裙底 攝狼賠50萬還要關3年8月

朱姓男子偷拍少女裙底，賠50萬元和解仍被判徒刑3年8月。示意圖（資料照）

2025/08/02 15:07

〔記者黃佳琳／高雄報導〕17歲少女小美（化名）跟同學去逛藥妝店，逛到一半被路人提醒「有人在拍你裙底」，小美轉頭看到朱男心虛落跑，她和同學追上去攔人並報警，事後朱男自知理虧賠了50萬元換取和解，但仍被法官依違反兒少法判刑3年8月。

判決指出，2023年10月31日傍6點多，小美放學後和同學一起去瑞豐夜市附近的藥妝店逛街，逛到一半時，突然有路人拍她肩膀，提醒小美「有人在拍你裙底」，小美轉頭查看，跟朱男的眼神對到，朱男心虛轉頭就跑，小美和同學追上前，成功攔下朱男並報警。

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高雄地方法院審理時，朱男坦承犯行，但辯稱不曉得小美未成年；但法官發現，小美被偷拍時穿著學校制服、揹著學校書包，書包上還有學校名稱，依社會常識，可了解高中生多為未滿18歲之人，因此不採信朱男說詞。

由於朱男涉犯兒童及少年性剝削防制條例第36條第3項「以違反本人意願之方法使少年被拍攝性影像罪」，法定刑為「7年以上有期徒刑，得併科5百萬元以下罰金」，法官考量朱男已賠50萬元取得小美諒解，因此酌減他的刑度，判他徒刑3年8月，可上訴。

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