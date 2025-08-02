屁孩掛假車牌載攜毒少女被攔 淡水警暑假嚴抓改裝車上路

淡水警分局強力打擊暑期青少年改裝車，圖為三芝所在一處加油站，查獲約跑的十台改裝車，當場扣車、開罰，制約改裝、危險駕駛歪風。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/02 15:20

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市曾姓男子轎車車牌因友人酒駕吊銷，他異想天開買來假車牌懸掛，還搭載網路認識的17歲少女要到北海岸粽子店約會，上月底警方察覺車牌有異，警網前後包夾攔車，不僅查出曾嫌掛假車牌上路，他搭載的少女攜帶俗稱喪屍毒品的依託咪酯約21餘公克，且顫抖成癮；無獨有偶，警方上月底也在三芝一處加油站，攔查要約跑的多輛改裝車，當場查扣一輛無行照的幽靈車，當場扣車、裁罰，制約改裝、爆管車危險駕駛，展示警方維持交通治安決心。

暑假期間，深夜常可見青少年騎乘、駕駛改裝車輛結伴夜遊，呼嘯而過、製造巨大噪音擾人清夢，更威脅用路人安全；淡水警分局統計，6到7月間，依法取締157件違反道路交通管理處罰條例第16條的改裝車、330件第21條無照駕駛及1642件超速1642件，並通報232輛噪音車。

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警方調查，上月29日晚間8時許，25歲曾姓男子駕駛懸掛偽造車牌轎車，載一名於交友軟體認識的少女，準備前往北海岸知名粽子店「約會」。巡邏員警眼尖察覺車牌有異，立即通報警網展開「前後包夾」，於淡金路一段中興街口成功攔下可疑車輛。

員警一眼看出，曾男座車懸掛假車牌，曾嫌辯稱，因朋友酒駕遭吊銷，竟異想天開，從中國淘寶訂製假車牌掛上路，四處趴趴走，更令人震驚的是，隨車女子年僅17歲，身上查獲21公克「喪屍煙彈」的依託咪酯，且疑似已有成癮現象。

據了解，少女上車時特地攜帶棉被，曾男原以為她怕冷，少女打趣說：「你車這麼高級，冷氣應該很猛。」未料真相卻是，少女疑因吸食喪屍煙彈產生顫抖症狀，為避免異狀曝光而用棉被遮掩。全案經警詢後，依行使偽造文書、毒品條例及兒少法，移送士林地檢署偵辦。

淡水警分局呼籲，民眾切勿因一時刺激駕駛改裝汽機車，本分局將持續鎖定熱點路段嚴加取締，全力避免危害公共安全，還給市民安寧的居住環境。

淡水警分局強力打擊暑期青少年改裝車，圖為查扣懸掛假車牌的曾姓男子搭載的少女攜帶俗稱喪屍毒品。（記者吳仁捷翻攝）

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