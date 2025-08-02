殉職消防分隊長張敬謙公祭 同袍淚喊：任務結束、一路好走

新北市消防局今天為英勇救災因公殉職的故分隊長張敬謙舉辦公祭追思，頒發褒揚令、行政院楷模及消防榮譽章等，追晉兩線一分隊長，備極哀榮。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/02 14:56

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市消防局烏來分隊故分隊長張敬謙上月8日到新店區粗坑壩水域救溺，不幸因公殉職，得年36歲，今天舉行公祭，由市長侯友宜代頒褒揚令、內政部長劉世芳頒贈行政院楷模獎章及消防榮譽獎章，追晉二線一分隊長，並由覆旗官在棺槨覆蓋消防旗、國旗，宣讀生平事蹟，表彰其人命優先的冒險犯難功績；公祭中同袍們淚崩哭喊「敬謙任務結束、一路好走」，各大隊義消、素昧平生市民自發性送他最後一程，場面備極哀榮。

公祭中介紹故分隊長張敬謙生平事蹟，畢業於東華大學物理系，成績優異，後來報考107年消防特考，109年完成專業訓練，分發新店分隊，投身消防工作5年，積極參與各項火災，救護與急難災害救援，在武漢肺炎期間，也載運偏遠山區居民救護或記功；張故分隊長為人謙和、樂觀進取，致力推廣大新店區域防災意識與急救能力，事親至孝、關愛手足，人生起步之際便遭逢噩耗。

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7月8日張敬謙隨分隊到粗坑壩救援，因水流湍急，造成排洪道下游強烈翻滾渦流，為救援操作立槳落水民眾，張敬謙與4名同仁同舟前進救援，未料激流湧沸、船艇接近渦流區時遭激流捲動翻覆，造成張敬謙等5人落水，張敬謙雖於激流中飄離，經急救仍回天乏術。

今天公祭中，新北市長侯友宜頒授褒揚令、內政部長劉世芳頒贈行政院楷模獎章證書以及消防榮譽章證書，並追晉兩線一分隊長；新北市消防局長陳崇岳頒發消防楷模證書，由故分隊長張敬謙家屬代收，隨後由6位三線二大隊長，覆蓋消防旗以及國旗，由司儀介紹張敬謙生平事蹟，播放其追思影帶，張員家屬悲痛落淚，現場參加公祭的數百位消防、義消都紅了眼眶；公祭結束，移靈車隊也繞往張敬謙服務的烏來分隊，同仁列隊追思，高喊任務結束，告慰張敬謙英靈安息。

今天公祭會場各界弔唁人士、團體絡繹而至，還有不少素昧平生的民眾自動自發來到會場，張敬謙生前在新北市第四大隊、烏來分隊等同事在公祭會場列隊，哭送他最後一程，有同僚說，張敬謙人緣、績效都好，對分隊同仁也很照顧，他的個性開朗、幽默，在派出所人緣非常好。希望張敬謙一路好走，在天之靈能保佑所有消防、義消弟兄，執勤時都能平安順利，薛定岳靈位將擇日入祀台中市忠烈祠，供各界緬懷。

新北市消防局今天為英勇救災因公殉職的故分隊長張敬謙舉辦公祭追思，頒發褒揚令、行政院楷模及消防榮譽章等，追晉兩線一分隊長，並於靈柩覆蓋國旗，備極哀榮。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局今天為英勇救災因公殉職的故分隊長張敬謙舉辦公祭追思，頒發褒揚令、行政院楷模及消防榮譽章等，追晉兩線一分隊長，並於靈柩覆蓋消防旗，備極哀榮。（記者吳仁捷翻攝）

新北市消防局今天為英勇救災因公殉職的故分隊長張敬謙舉辦公祭追思，備極哀榮，移靈時，眾人列隊敬禮高喊任務結束。（記者吳仁捷翻攝）

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