新任局長吳敬田搶發公文？ 台中市警局回應了

新任中市警局長吳敬田（右）昨天由市長盧秀燕（中）監交後上任，卻被警友指稱有搶發公文爭議。（記者廖耀東攝）

2025/08/02 14:17

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市新任警察局長吳敬田，昨天（1日）上午由台中市長盧秀燕監督交接後上任，卻有警友向本報投書指出，交接前一天（7月31日），吳敬田就搶先發布非密件的公文，對台中市警局高階警官下達指示，「人未到、令先行」之作風實屬空前，有不尊重當時尚未卸任的前局長李文章（晉升警政署副署長）之虞，也嚴重違反行政倫理。

對此，中市警局回應強調，「造成誤錯確屬不當，容有疏失，敬謹接受指正。對於治安作為，不宜有交接期間的空窗」。

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台中市新任警察局長吳敬田1日上任，他今天忙著拜訪中市議員，這是新任局長走馬上任之後「例行」的第一件重要工作，至於「人未到、令先行」的公文是什麼內容？依警友投書指出，是針對副局長、主任秘書代決行公文的職權分工，重新律定規則，並要求自新局長接任第一天起執行。

台中市警局稍早回應，李文章前局長過去2年半的任期中，有效帶領臺中市警察團隊打擊犯罪、維護治安，其卓越貢獻深受市民肯定。吳局長於接任臺中市政府警局局長之際，秉持著治安、交通無空窗期的原則，期能與團隊勤業務無縫接軌，加上翌日交接布達無暇律定，乃於前一日私下研議上任後公文處理流程，本為私下對副局長、主秘之提示，業務單位卻於未上任即依新任局長指示發文，造成誤錯確屬不當，容有疏失，敬謹接受指正。

對於治安作為，不宜有交接期間的空窗期，本局當持續策勵精進，並期許以市民安全不打折、交通秩序不中斷為目標，持續打造更宜居的理想城市。

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