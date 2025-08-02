找到了！彰市7旬翁失蹤3天 倒在墳墓旁被尋獲送醫

老翁今天在山區被尋獲，全身髒濕，員警以雨傘為他遮雨。（圖由警方提供）

2025/08/02 13:17

〔記者湯世名／彰化報導〕找到了！彰化市1名患有失智症的78歲老翁，7月31日從彰化市台鳳里離家後突然失蹤，至今天（2日）已是第3天，由於連日下雨，家人焦急萬分報警協尋，上午有民眾行經竹和路200巷73之1號山區時，突然看到1名老翁倒在墳墓旁，警方獲報發現就是失蹤3天的老翁，家屬得知好消息時也喜極而泣，老翁送醫治療，身體較為虛弱，所幸狀況穩定。

78歲老翁今天上午被民眾發現時，其倒臥處附近有數座墳墓，彰化警分局據報派員趕往現場，發現老翁全身髒濕，經比對確認為失蹤3天的老翁，立即與家屬聯繫；由於現場下大雨，員警趕緊以雨傘為他遮雨，並由消防人員現場簡單治療後，將他抬上擔架火速送醫治療。

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由於老翁失蹤整整3天，住家與被發現處距離長達5公里之遠，加上連日來雨勢不斷，因此老翁這幾天到底怎麼過的，讓警方感到好奇。所幸老翁意識清楚，身體狀況不錯，將待老翁身體狀況恢復後再行釐清。

老翁今天在山區被尋獲，全身髒濕，消防員火速將他送醫。（圖由警方提供）

老翁今天在山區被尋獲，眾人將他來上擔架送醫治療。（圖由警方提供）

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