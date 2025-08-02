越南茶冒充台茶獲「二朵梅」 檢方上訴改判加重刑責

陳姓女茶農用越南茶冒充台灣茶參賽獲「二朵花」，由農會為其比賽茶進行包裝，身價提高了一倍。（資料照，南投地檢署提供）

2025/08/02 12:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣陳姓女茶農向茶行以1斤300元之價買進越南茶，用女兒名義參加竹山鎮農會杉林溪優良春茶競賽獲「二朵梅」，再以每斤600元價格，賣20斤給彰化茶行，被彰化縣衛生局送驗鑑定出「境外茶」，一審判刑4月，經檢方鍥而不捨上訴，智慧財產及商業法院改判應執刑5月，緩刑2年，期間法治教育20小時。

陳姓女茶農是在2021年參加110年度竹山鎮農會杉林溪茶優良春茶競賽展售會，當時簽切結保證是台灣茶，獲新品種組競賽「二朵梅」，獲獎後農會用850元買下1斤，其他20斤包裝，盒上寫有「產地：台灣」，再以每台斤600元賣給彰化縣茶行，後來彰化縣衛生局抽驗送茶改場鑑定，驗出是越南茶而移送法辦。

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南投地檢署以詐欺罪名起訴，南投地院判刑4月，南投檢方上訴，智慧財產及商業法院刑事駁回上訴，改判緩刑2年，法治教育10小時。高等檢察署智慧財產檢察分署再上訴，最高法院發回更審，智慧財產及商業法院近日撤銷原判決撤銷，改以違反食品安全衛生管理法第49條第1項後段有同法第15條第1項第7款行為而情節輕微罪，各處有期徒刑3月，應執行有期徒刑5月，緩刑2年，緩刑期間1年內，完成20小時法治教育課程。全案還可上訴。

智慧財產及商業法院法官審酌被告擔任茶農甚久，以越南茶混充台灣茶葉嚴重影響台灣茶整體商譽。惟考量被告坦承犯行，且已與竹山鎮農會與茶商達成和解、賠償，堪認情節輕微。

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