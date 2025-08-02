去年曾查獲滴妹男友涉德撲賭場 大安警再攻老地方查扣300多萬賭金

警方查扣櫃檯抽頭金新台幣366萬餘元、賭資籌碼1142萬餘元。（記者鄭景議翻攝）

2025/08/02 12:10

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市光復南路某商辦大樓地下室的德州撲克賭場再度遭警方查緝！該賭場去年就曾因假借經營酒吧之名非法營業遭查，當時傳出經營者之一為知名撲克牌手、網紅「滴妹」男友「I.C Charlie查理」；而警方此次再度接獲線報，於7月30日前往查抄時發現，現場已換由原本擔任荷官的25歲陳姓女子升任店長，警方共帶回67人偵辦，並查扣新台幣366萬元抽頭金、籌碼1142萬元，將進一步追查是否仍有隱藏股東幕後操盤。

大安分局指出，敦化南路派出所日前接獲民眾密報，指該大樓地下一樓賭場再度復業，所長呂政隆立即率專案小組，持法院核發之搜索票於7月30日下午5時執行搜索。警方發現，賭場聘用6名身材姣好的女荷官發牌，現場51名賭客多為白領階級，現場除了負責人外還有15名工作人員。

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該賭場以「撲克協會」名義對外招募會員，實際舉辦德州撲克賭局。陳姓女子負責營運，賭客賽後可持籌碼至櫃檯兌換現金，藉此規避法律。警方當場查扣監視器鏡頭16顆、提現平板1臺及相關帳冊資料等證物。

警方調查，該賭場實為老地方翻新，早在去年已遭警方查獲。當時警方破門攻堅時，除查獲Youtuber「小六」與賭客等共24人外，還發現有身材姣好的荷官發牌助興；經營團隊包含3名德撲圈知名人物：「I.C Charlie查理」、「小六」及「艾倫」。據了解，「I.C Charlie查理」事後發聲明否認為負責人，僅稱協助直播內容。

警方表示，儘管業者換人經營，但手法如出一轍，不排除有幕後金主操控，目前將持續追查是否仍有原班經營團隊或資金來源涉及。全案訊後分依違反《刑法》賭博罪及《社會秩序維護法》偵辦。

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