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    網傳基隆城市半程馬拉松徵志工酬勞千元 主辦單位：假訊息

    基隆城市半程馬拉松主辦單位澄清，沒有召募付費志工。（記者盧賢秀攝）

    基隆城市半程馬拉松主辦單位澄清，沒有召募付費志工。（記者盧賢秀攝）

    2025/08/02 11:26

    〔記者盧賢秀／基隆報導〕第2屆「基隆城市半程馬拉松」將在10月19日舉辦，沿基海岸線跑吸引許多民眾參加，最近有人在網上徵求志工，還指可領酬勞福利金1000元，好馬長跑協會嚴正聲明，表示這是假訊息，民眾不要上當。

    基隆城市半程馬拉松沿著港邊及海岸線跑，從國門廣場跑到外木山，分為3公里健康休閒組、9.5公里勇腳挑戰組和21公里半程組，去年首次舉辦吸引3000多人報名參賽，今年將在10月19日登場，報名截止時間為8月17日。

    近日有人在社群貼文，指基隆城市半程馬拉松主辦單位正在招募現場協助人員，等你來報名加入志工小隊，你沒看錯，不是要你當志工，是給你福利，現場服務酬勞1000元，工作內容很簡單，不用跑步，只要人來參加。

    主辦單位基隆好馬長跑協會發出嚴正澄清，指好馬長跑協會從去年舉辦第1屆基隆城市半程馬拉松，到今年第2屆，從沒有招募付費志工，近日有人假借主辦單位名義，在網路上刊登招募付費志工為虛假訊息。

    市議員呂美玲表示，活動所有志工都是無償投入，為推廣基隆跑步風氣共同努力，近期網傳相關訊息都是詐騙，大家絕對不要被騙，她也請警方介入調查。

    警方表示，這類詐騙貼文有可能是引誘民眾點入聯結不明網址，騙取個資等詐騙手段等，民眾不要輕信避免上當被騙個資或荷包失血，警方也會著手調查處理。

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