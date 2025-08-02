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    1人分飾多角假冒檢警 宜蘭女遭騙126萬「調查保證金」

    陳男是詐欺通緝犯，因又行騙落網。（民眾提供）

    陳男是詐欺通緝犯，因又行騙落網。（民眾提供）

    2025/08/02 11:54

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕設籍高雄的28歲陳姓男子涉洗錢防制法遭通緝，卻又1人分飾多角假冒檢警，以隨機撥號方式詐騙，未料宜蘭吳姓女子接通電話後，被告知捲入「洗錢案」，連續遭陳男假扮的刑警等人輪番洗腦上當，竟面交126萬元「調查保證金」，陳男見大魚上鉤，要再訛騙75萬元時，遭吳女家人及警方成功攔阻落網，全案依詐欺等罪送辦。

    宜蘭傳出假檢警詐騙案，吳女報案稱因電信門號涉入洗錢案，被高雄檢警來電要求配合調查，還跟數名執法人員加LINE商討對策，包括刑警、刑大隊長及檢察官等人，吳女因不疑有他，遭騙走126萬元「調查保證金」。

    經宜蘭分局警方獲報調查，這些人均由陳男1人假扮，他以隨機撥打電話方式聯繫上吳女後，遠從高雄到宜蘭行騙，因要求面交126萬元得手，隨即佯稱還要再繳75萬元才能脫身，就當吳女到銀行取錢時，被行員告知有異，家人發現也苦勸報警，全案就此曝光。

    警方組成專案小組，請吳女約陳男面交，並埋伏於宜蘭市南興街，當陳男現身取款時，一舉將他拿下，成功攔阻75萬元詐金，並從陳男身上查扣手機1支、不法所得8800元及本票2張。

    經調查，陳男為通緝犯，全案依詐欺、偽造文書罪及洗錢防制法通緝逮捕偵辦，警方再次呼籲，民眾若接獲自稱檢警或公務機關來電，要求交付現金、提款或轉帳，均為典型詐騙手法，務必進行查證。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    警方埋伏逮捕陳男。（民眾提供）

    警方埋伏逮捕陳男。（民眾提供）

    警方查扣陳男手機、現金及本票等犯罪工具。（民眾提供）

    警方查扣陳男手機、現金及本票等犯罪工具。（民眾提供）

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