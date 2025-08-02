金門后湖候車亭暗夜遭大貨車撞毀 警3小時揪出肇逃駕駛

金門縣金城鎮金山路歐厝路段「歐厝二」公車候車亭1日晚間遭撞擊，幾乎全毀。（金門縣警察局提供）

2025/08/02 11:15

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮「后湖二」公車亭昨日深夜疑遭不明車輛撞毀，警方據報調閱監視器，發現1輛大貨車涉有重嫌，隨即展開地毯式追查，不到3小時在肇事現場附近約300公尺處1個廠房內，找到該肇事貨車，並以車追人，找到許姓駕駛，除製單開罰，候車亭所屬單位也將依法求償。

金門縣警察局金城分局據報，金城鎮金山路歐厝路段「歐厝二」公車候車亭，約於1日晚間8點30分左右遭撞擊，整個候車亭幾乎全毀，循線調查，發現1輛沿金山路往歐厝方向行駛的大貨車涉有重嫌，經過濾該時段附近路段只有該大貨車經過，隨即派員沿路查找，果然在距離事故地點300公尺1處僻靜廠房作業區發現肇事車輛，循線追出許姓駕駛。

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城警指出，許姓駕駛行至該肇事路段時疑因機械故障自撞候車亭，由於撞擊力道太大，除公車亭幾乎全毀外，大貨車車頭也嚴重受損，所幸無人受傷，許姓駕駛沒有酒駕情形，事發當下，許發現車輛受損嚴重，聯絡友人將車拖離現場，肇事原因由金城分局釐清中。

金城分局分局長朱政憲說，依道路交通管理處罰條例規定，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰款；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」；候車亭毀損部分，將由主管機關金門車船處，向許姓駕駛求償。

金門縣金城鎮金山路歐厝路旁公車亭1日晚間遭撞擊，幾乎全毀。（金門縣警察局提供）

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