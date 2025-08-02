為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    金門后湖候車亭暗夜遭大貨車撞毀 警3小時揪出肇逃駕駛

    金門縣金城鎮金山路歐厝路段「歐厝二」公車候車亭1日晚間遭撞擊，幾乎全毀。（金門縣警察局提供）

    金門縣金城鎮金山路歐厝路段「歐厝二」公車候車亭1日晚間遭撞擊，幾乎全毀。（金門縣警察局提供）

    2025/08/02 11:15

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣金城鎮「后湖二」公車亭昨日深夜疑遭不明車輛撞毀，警方據報調閱監視器，發現1輛大貨車涉有重嫌，隨即展開地毯式追查，不到3小時在肇事現場附近約300公尺處1個廠房內，找到該肇事貨車，並以車追人，找到許姓駕駛，除製單開罰，候車亭所屬單位也將依法求償。

    金門縣警察局金城分局據報，金城鎮金山路歐厝路段「歐厝二」公車候車亭，約於1日晚間8點30分左右遭撞擊，整個候車亭幾乎全毀，循線調查，發現1輛沿金山路往歐厝方向行駛的大貨車涉有重嫌，經過濾該時段附近路段只有該大貨車經過，隨即派員沿路查找，果然在距離事故地點300公尺1處僻靜廠房作業區發現肇事車輛，循線追出許姓駕駛。

    城警指出，許姓駕駛行至該肇事路段時疑因機械故障自撞候車亭，由於撞擊力道太大，除公車亭幾乎全毀外，大貨車車頭也嚴重受損，所幸無人受傷，許姓駕駛沒有酒駕情形，事發當下，許發現車輛受損嚴重，聯絡友人將車拖離現場，肇事原因由金城分局釐清中。

    金城分局分局長朱政憲說，依道路交通管理處罰條例規定，「汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處1千元以上3千元以下罰款；逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月」；候車亭毀損部分，將由主管機關金門車船處，向許姓駕駛求償。

    金門縣金城鎮金山路歐厝路旁公車亭1日晚間遭撞擊，幾乎全毀。（金門縣警察局提供）

    金門縣金城鎮金山路歐厝路旁公車亭1日晚間遭撞擊，幾乎全毀。（金門縣警察局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播