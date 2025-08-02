架「鳥仔踏」獵捕伯勞、遇警還持刀拒捕逃亡 被判刑1年10個月

非法獵鳥的張男摸黑逃逸，月餘後落網。（資料照）

2025/08/02 11:29

〔記者李立法／屏東報導〕張姓男子架設大批「鳥仔踏」陷阱獵捕保育類紅尾伯勞鳥，造成4隻紅尾伯勞鳥及1隻藍磯鶇死亡，警方據報到場圍捕時，張男竟持鐮刀拒捕與警方對峙，並趁隙逃逸，經逃亡月餘後落網被送辦，屏東地院依非法獵捕保育類野生動物罪及攜帶兇器犯妨害公務執行罪，併處張男1年10個月徒刑，可上訴。

張男1年多前在恆春鎮五里亭一帶架設60支「鳥仔踏」陷阱獵捕保育類紅尾伯勞鳥，警方據報後前往埋伏查緝，正在收取落入陷阱伯勞鳥的張男一見到警察，拔腿就跑，警方在追捕過程中，遇張男持鐮刀反抗，雙方一度對峙，張男趁著黑夜逃離現場，警方隨後會同林管人員逐一清除獵鳥陷阱，發現已有4隻伯勞鳥及1隻藍磯鶇死亡，張男在逃亡月餘後，仍被警方緝獲依違反野生動物保育法等罪嫌送辦。

請繼續往下閱讀...

屏東地院認為張男無視法律禁令非法獵捕紅尾伯勞，有損台灣國際形象，所架設「鳥仔踏」獵捕器具數量達60支，又於警方當場查獲時，持足以造成身體危害的鐮刀與警方對峙，使執法員警陷於安全風險，情節嚴重，依非法獵捕保育類野生動物罪，判刑1年2個月，又犯攜帶兇器犯妨害公務執行罪，判刑10個月，合併應執行有期徒刑1年10個月。

警方清除張男架設的陷阱鳥仔踏。（資料照）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法