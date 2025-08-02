不滿被當「人肉提款機」！桃園男KTV內勒斃心儀女子

桃園地檢署已因殺人案件，將范姓男子提起公訴。（記者周敏鴻攝）

2025/08/02 11:34

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市56歲范姓男子愛慕杜姓女子，2024年12月23日下午近3點，杜女邀他到桃園區1處KTV碰面，他卻用雙手掐頸等方式，致杜女窒息，他當天下午5點37分打電話向警方自首，辯稱已交付約9萬元給對方，還被索要金錢愈來愈頻繁而不滿；杜女緊急送醫，延至當晚6點多不治，桃園地檢署已依殺人案件，將范男提起公訴。

范男與杜女於2022年結識，直到去年9月起，雙方才透過通訊軟體頻繁聯絡，范男向桃檢供稱，杜女數度以見面拍照、玩遊戲等理由，向他索要金錢，共計拿走約9萬元，後因對方索要金錢的次數愈來愈頻繁，讓他愈想愈無法忍受。

請繼續往下閱讀...

去年12月23日下午，杜女約范男到KTV碰面，他當天下午3點多抵達，單獨與杜女在包廂內，趁著2人同坐在沙發上時，他用右臂勒住杜女頸部，對方掙扎，又被他壓在沙發上並用雙手掐頸，桃檢調查，范男甚至用腳踩踏杜女的胸口數次，致杜女當場窒息；范男行兇後將失去意識的杜女拖行並放在包廂門口，直到KTV店員要求他結帳時，他才打電話向警方自首。

范男當天被警方逮捕時，神情恍惚，曾喃喃說道：「神跟我說這個女生會害死我！」警方訊後依殺人罪嫌將他移送桃檢偵辦；桃檢偵結，已因殺人案件將范男提起公訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法