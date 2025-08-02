獨家》角頭八條壽司翻桌案竟想私了 正義哥控警辦案消極

新北市知名餐廳八條壽司日前驚傳遭湯姓角頭翻桌，圖為湯嫌（左二、藍衣者）砸店、恐嚇畫面。（民眾提供）

2025/08/02 11:13

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市知名餐廳八條壽司驚傳遭湯姓角頭翻桌、且嚇哭、丟砸女店員，業者友人「正義哥」向本報爆料，指控案發一週過去，即使媒體披露，三峽警分局仍無視角頭涉及恐嚇公訴罪及家暴等犯行，毫無偵查作為，且推稱業者不報案，指控警方消極；知情人士更透露，即使湯嫌友人代與店家和解，警方仍應主動偵辦恐嚇等罪嫌，交由檢方認定，認為警方處理該案程序有違常規，形同加重吃案，適逢警方高層人事大調動，質疑警方是不是螺絲鬆了。

八條壽司鶯歌店上月廿七日晚間，驚傳翻桌糾紛，57歲湯姓角頭與友人用餐後，酒醉發酒瘋，要打鄰座女伴被勸阻，湯嫌改亂丟桌上物品，憤而當場翻桌，導致整桌剩菜、餐具翻落，店員聽見巨響，衝進查看赫見遭翻桌；而爛醉湯嫌離去時，更無故辱罵櫃台女店員三小、三字經，還丟擲醬料罐砸中女店員，多名女店員當場花容失色嚇哭，湯嫌則悻悻然離去。

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爆料的「正義哥」指控，湯姓角頭翻桌，砸哭女店員，讓三位以上店員心生恐懼，同事也不捨、氣憤，連警界自己人都看不下去，質疑如果是他主事，早就以恐嚇罪主動介入偵辦，讓被害人有感，而非逼迫店家自行報案，質疑辦案消極。

知情警官透露，湯嫌是鶯歌角頭、曾留下案底，近年雖經營土方轉型，但警方應主動偵辦，甚至朝向組織犯罪發展，不然形同警方放縱惡勢力，滋生暴力，儼然雙重吃案，被害人如何自保。

正義哥也質疑，新北土城日前傳出當街殺妻及小姨子的兇殘案件後，社會對家暴「零容忍」，但翻桌角頭當面意圖毆打女伴，明顯構成家暴，還不斷找人施壓餐廳業者要和解，質疑警方未善盡保護婦女，協助聲請家暴保護令，網友也認為警方未請示檢方、私縱人犯，只能寄望司法還給被害人公道。

據了解，湯姓角頭自知理虧，雖然已於1日，找店家友人代表湯嫌達成和解，賠償三萬六千元、包三個紅包給在場三名店員想私了，但知情警官直指，恐嚇是公訴罪，加上發生在營業場所，個人及店家都可提告，且連殺人罪也可和解，但仍不妨礙警方偵辦主體，應提起公訴，交由檢方認定。

三峽警方說，案發後，店長到鶯歌分駐所報案，但不久湯嫌兒子、友人趕到鶯歌分駐所，表示將全額賠償店家，告知警方和解意願，店長暫不提告，警方無法強迫被害人因感到「心生畏懼」，提告恐嚇，也告知後續賠償金仍有糾紛，仍可於時效內提告，並無偵辦消極。

新北市知名餐廳八條壽司日前驚傳遭湯姓角頭翻桌、且嚇哭、丟砸女店員，圖為湯嫌（藍衣者）翻桌暴行。（民眾提供）

八條壽司日前遭湯姓角頭翻桌案，業者友人「正義哥」向本報爆料，直指警方未主動偵辦，質疑是否螺絲鬆了。（民眾提供）

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