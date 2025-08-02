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    搶45萬金項鍊金墜子想騎車逃逸卻遇店員壓制 男子被起訴

    吳姓男子涉嫌搶奪金項鍊與金墜子被逮。（警方提供）

    吳姓男子涉嫌搶奪金項鍊與金墜子被逮。（警方提供）

    2025/08/02 10:36

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市吳姓男子今年5月21日中午前往中壢區1處珠寶金飾行，向店員佯稱要買金項鍊，待店員拿出總價超過45萬元的金項鍊3條、金墜子2個，吳男抓了就跑，還跨上機車想逃，還好店員將吳男拉下車制伏後，報警逮人送辦，桃園地檢署偵結後，已依搶奪等案件，將吳男提起公訴。

    桃檢調查，吳男（33歲）預謀搶奪珠寶金飾行，今年5月15日凌晨，先前往平鎮區1公園，偷竊停放路旁的1輛電動機車車牌，再懸掛在自己的機車上；同年月21日中午，吳男騎機車前往中壢區1處珠寶金飾行，向店員佯稱要買金項鍊，店員先拿出2條金項鍊給他觀看，他又開口要搭配金墜子，店員再拿出1條金項鍊、2個金墜子，豈料全被吳男抓了就跑。

    吳男衝向停在路旁的機車，被追出的珠寶金飾行店員一度攔下，他掙脫後跨上機車要逃，再被店員拉住機車，並將他拉下制伏，一旁路人見狀，也趨前幫忙壓制他後，報警逮人；至於店員於拉扯中右大腿、左手肘與右前臂挫傷，幸無大礙。

    桃檢調查另發現，吳男去年曾以10萬元代價，將自己的銀行帳戶存摺等，賣給詐騙集團，助詐團順利騙得在網路上販售二手嬰兒用品的業者約15萬元，已依違反洗錢防制法、加重竊盜、搶奪等罪嫌，將吳男提起公訴。

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