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    老爸向小三撒嬌「頭頭那裡癢癢」 女兒偷看手機發覺告狀老媽

    在某上市公司擔任經理的許男搞上同公司女下屬，被女兒發覺出軌向老媽告狀。示意圖（資料照）

    在某上市公司擔任經理的許男搞上同公司女下屬，被女兒發覺出軌向老媽告狀。示意圖（資料照）

    2025/08/02 10:36

    〔記者黃佳琳／高雄報導〕許姓男子和老婆黃女結婚24年，他跟公司女下屬發生不倫戀， 時間長達6年，女兒某日拿老爸手機出來玩時，意外發現老爸和小三的鹹溼、露骨對話後，女兒向老媽告狀，黃女氣炸怒告求償150萬元，許男自知理虧不爭執，被法官判兩人應賠50萬元。

    判決指出，任職某上市公司經理的許姓男子，老婆也在同公司擔任行政人員，兩人結婚24年，育有2名女兒；2023年1月，黃男女兒拿老爸手機來玩，意外發現老爸有安裝一款情侶專屬的私密聊天APP，女兒原以為是老爸和老媽之間的小天地，沒想到點進去一看，竟看到老爸和一名暱稱「安」的女子有大量鹹溼、露骨對話。

    女兒發現，「安」向老爸抱怨：「之前都沒有戴套套，因為一直磨會痛痛嗎」，老爸還撒嬌：「我們要不要用套子，我頭頭那裡癢癢」，甚至兩人還相約下輩子要結婚，「安」還承諾：「我每天都會準備好吃的晚餐」、「你說你還沒結婚，你就會娶我對嗎？」，老爸回她：「對，欠妳的下輩子還」。

    女兒把老爸偷情的證據交給老媽，黃女氣炸，怒告老公和「安」女求償150萬元；高雄地方法院審理時，許男自知理虧不爭執，但「安」女說自己剛交往時不清楚許男已婚，後來發現後也打算斷絕往來，但因心軟，才會持續戀情直至2022年間隨時間淡化兩人關係；法官根據相關事證，認定許男和小三侵害黃女配偶權，因此判兩人應賠50萬元，可上訴。

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