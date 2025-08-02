澎湖混凝土泵浦車衝民宅！父子肉身擋車 1重傷1命危

澎湖縣政府消防局在混凝土泵浦車旁，先救出兒子。（澎湖縣政府消防局提供）

2025/08/02 10:12

首次上稿 09:54

更新時間 10:12

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖東衛牌樓旁產業道路，今（2）日清晨發生一起混凝土泵浦車衝入民宅意外，現場1對工作父子，企圖以肉身阻擋車輛前行，但血肉無法阻擋重達20噸泵浦車，導致兒子重傷送醫，父親被壓在車下，已呈現命危OHCA，警消緊急調度大型吊車將泵浦車拖離，將父親拉出。

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澎湖縣政府消防局調查指出，今日上午6時32分，1名機車騎士行經東衛牌樓前三岔路口，卻見到巷弄前方，一輛混凝土輸送泵浦車疑似煞車失靈滑行失控，前方2名工作人員在前方企圖阻擋，不料車輛滑行至下坡民宅圍牆突然發出巨響，2人遭輾壓受困，目擊者立即向警方報案。

澎湖縣政府消防局據報後，派遣馬公分隊3車7人趕赴現場，由小隊長林清棋指揮搶救，現場位於東衛里一處鐵皮屋倉庫。因現場救援空間狹小、搶救困難，指揮官立即請求支援，隨後第一大隊及澎南分隊也派遣人車到場支持，總計出動6車14人，由大隊長陳正宜負責現場指揮。

經勤務人員以破壞器材及頂舉氣墊支撐，於上午7時19分成功救出其中一名鄭姓傷者（男、94年次），已呈現昏迷狀態，身體多處骨折，經初步處置後，緊急送往三軍總醫院澎湖分院急救。另一名鄭姓傷者（男、64年次，2名傷者為父子關係），則因遭車輪直接輾壓，已呈現OHCA狀態。因現場作業空間狹小，原僱用45噸大型吊車，卻無法拖動20噸泵浦車頭，後又改用120噸大型吊車，將無生命跡象人員拖出。

澎湖混凝土泵浦車衝入民宅，鄭姓父子受困車旁。（記者劉禹慶攝）

澎湖縣政府消防局出動大型吊車，將混凝土泵浦車拖吊。（記者劉禹慶攝）

混凝土泵浦車重達20噸，現場擠壓沒有空間。（澎湖縣政府消防局提供）

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