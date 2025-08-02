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    首頁　>　社會

    高雄警荷槍實彈「倒垃圾」 押送市值逾千萬毒品焚毀

    高雄特勤警力荷槍實彈戒護，押送毒品上垃圾車，運至焚化爐焚毀。（民眾提供）

    高雄特勤警力荷槍實彈戒護，押送毒品上垃圾車，運至焚化爐焚毀。（民眾提供）

    2025/08/02 09:03

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市警方打擊毒品犯罪，今（1）日公布銷毀上半年偵查終結的毒品，包括K他命、毒咖啡包、一粒眠、FM2、K菸和毒品吸食器等，市值超過千萬元，由特勤警力荷槍實彈戒護，押送至焚化爐公開焚毀。

    高雄市警察局指出，本次銷毀的毒品均為近半年內偵查終結之毒品裁罰案件數共1185件，沒入的毒品種類以K他命1324包（罐）為最大宗，其次為毒品咖啡835包、一粒眠與FM2等錠劑毒品302顆、K菸235支，以及毒品吸食器653組等證物，估計市值近千萬元。

    警方為求慎重，特別指派政風、督察人員全程監督查核，並由刑警大隊、保安大隊等單位員警全程荷槍實彈戒護、錄影，將共計28箱毒品證物置於垃圾車，一路載運至鼎金焚化爐銷毀。

    警方進一步說明，今年上半年偵破各類刑事毒品案件共2439件、2323人，查緝成效較去年同期增長近6成，新興毒品多偽裝成市售咖啡包、食品或電子菸油，具有高度隱蔽性及誘惑性，容易吸引青少年誤食或嘗試，應嚴防涉入毒品犯罪或誤觸毒害。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    上半年度銷毀毒品共28箱，市值逾千萬元。（民眾提供）

    上半年度銷毀毒品共28箱，市值逾千萬元。（民眾提供）

    警方清點欲銷毀的毒品。（民眾提供）

    警方清點欲銷毀的毒品。（民眾提供）

    警方清點欲銷毀的毒品。（民眾提供）

    警方清點欲銷毀的毒品。（民眾提供）

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