為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    人妻偷情同事傳「越硬越愛」鹹濕對話 人夫獲判賠30萬

    人夫在手機通訊軟體驚見其妻與同事「小王」的鹹濕對話憤而提告，獲判賠30萬元精神慰撫金。情境照。（資料照）

    人夫在手機通訊軟體驚見其妻與同事「小王」的鹹濕對話憤而提告，獲判賠30萬元精神慰撫金。情境照。（資料照）

    2025/08/02 09:01

    〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓人夫驚見其妻與同事「小王」黃男手機通訊軟體的鹹濕對話，包括「我現在巴不得你趕快進來」、「越大越愛」、「越硬越愛」、「我可以狠狠的進去嗎?」，憤而提告，向妻子與「小王」求償台幣300萬元精神撫慰金。台北地院依2人對話內容，判決須連帶賠償人夫30萬元精神慰撫金。

    黃姓人夫提告指出，黃姓「小王」是妻子的同事， 明知妻子已婚，還與妻子發生婚外情；他發現妻子與「小王」手機通訊軟體有鹹濕對話後，「小王」還指導妻子如何隱瞞，甚至慫恿妻子跟他離婚，讓他身心俱疲，飽受精神折磨之苦，向2人求償300萬元精神慰撫金。

    黃妻、與「小王」抗辯，2人對話內容僅只是戲謔玩笑話，並未逾越男女一般社交界線，並未侵害人夫的配偶權。

    法官勘驗人夫提出2人的手機通訊軟體的對話內容，黃妻說：「我現在巴不得你趕快進來」、「越大越愛」、「越硬越愛」等語﹔「小王」則回：「我就很愛妳啊」、「我可以狠狠的進去嗎?」，甚至論及婚嫁等語。

    法官認為，黃妻與「小王」的對話，不僅互吐愛意，還聊及床笫之事，已逾越男女之間一般社交分際，認定黃妻與「小王」發展婚外情屬實，確有侵害人夫配偶權的行為，審酌雙方職業、收入，判黃妻與「小王」連帶賠償人夫30萬元較為合理，可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播