人妻偷情同事傳「越硬越愛」鹹濕對話 人夫獲判賠30萬

人夫在手機通訊軟體驚見其妻與同事「小王」的鹹濕對話憤而提告，獲判賠30萬元精神慰撫金。情境照。（資料照）

2025/08/02 09:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕黃姓人夫驚見其妻與同事「小王」黃男手機通訊軟體的鹹濕對話，包括「我現在巴不得你趕快進來」、「越大越愛」、「越硬越愛」、「我可以狠狠的進去嗎?」，憤而提告，向妻子與「小王」求償台幣300萬元精神撫慰金。台北地院依2人對話內容，判決須連帶賠償人夫30萬元精神慰撫金。

黃姓人夫提告指出，黃姓「小王」是妻子的同事， 明知妻子已婚，還與妻子發生婚外情；他發現妻子與「小王」手機通訊軟體有鹹濕對話後，「小王」還指導妻子如何隱瞞，甚至慫恿妻子跟他離婚，讓他身心俱疲，飽受精神折磨之苦，向2人求償300萬元精神慰撫金。

請繼續往下閱讀...

黃妻、與「小王」抗辯，2人對話內容僅只是戲謔玩笑話，並未逾越男女一般社交界線，並未侵害人夫的配偶權。

法官勘驗人夫提出2人的手機通訊軟體的對話內容，黃妻說：「我現在巴不得你趕快進來」、「越大越愛」、「越硬越愛」等語﹔「小王」則回：「我就很愛妳啊」、「我可以狠狠的進去嗎?」，甚至論及婚嫁等語。

法官認為，黃妻與「小王」的對話，不僅互吐愛意，還聊及床笫之事，已逾越男女之間一般社交分際，認定黃妻與「小王」發展婚外情屬實，確有侵害人夫配偶權的行為，審酌雙方職業、收入，判黃妻與「小王」連帶賠償人夫30萬元較為合理，可上訴。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法