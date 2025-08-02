高雄女夜跑暗巷遭悶昏猥褻 18年後DNA比對找出嫌犯

夜跑女子遭歹徒於暗巷悶昏猥褻，18年後DNA比對查獲元凶。示意圖，與事件無關。（資料照）

2025/08/02 07:11

〔記者蔡清華／高雄報導〕19年前1名夜跑女子，於高雄暗巷遭歹徒以外套蓋頭悶昏強制猥褻成懸案，在歹徒即將逃過20年刑事追訴期之前，因他再次涉犯性犯罪，經警方比對DNA資料庫而將他繩之於法，被橋頭地方法院依強制猥褻罪判刑1年半，可上訴。

判決指出，被告鄭男於2006年8月24日22時許，在高雄市一處街口暗巷，遇見1名夜跑女子獨自慢跑，一時衝動竟脫下自己的外套，從女子背後套住其頭部，被害女子因無法呼吸缺氧而短暫昏迷，鄭男就地將女子的內衣及褲子鈕釦解開，伸手撫摸其胸部，對其猥褻得逞。

請繼續往下閱讀...

被害女子甦醒之後直覺遭受性侵向警方報案，經採集相關檢體，取得疑似嫌犯的DNA，不過，因鄭嫌案發之前並無犯罪前科，一直未能比對出元凶成懸案，檢警只能先將嫌犯的DNA暫存建檔。

直到去年鄭男再度另涉性犯罪，偵辦檢警將其DNA納入資料庫，經電腦比對未破案件，去年底赫然發現鄭男涉及18年前在高雄發生的夜跑女子強制猥褻案，立即傳訊鄭到案說明，因比對結果擺在眼前，讓他百口莫辯坦承犯行，差點就讓他逃過20年的刑事追訴期。

橋頭地院審酌被告高職畢業、從事船貨運送，認其為滿足個人性慾，於夜間對於慢跑運動女子施以強暴猥褻，全案事證明確，犯行堪以認定，其破壞女子及大眾對於社會治安之信賴，且未與被害人達成調解，依強制猥褻罪判刑1年半，不得易科罰金。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法