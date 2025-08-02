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    台南必比登牛肉湯店槓上羊肉湯老店！不搶生意只為「越南新娘」

    陳男指控，妻子除收8萬訂金，又透過羊肉湯二代索取約17萬多生活費，婚事破局後，講到退仲介費，豈料對方卻稱陳男已經睡過女方。（民眾提供）

    陳男指控，妻子除收8萬訂金，又透過羊肉湯二代索取約17萬多生活費，婚事破局後，講到退仲介費，豈料對方卻稱陳男已經睡過女方。（民眾提供）

    2025/08/02 06:32

    〔記者王捷／台南報導〕台南羊肉湯老店與獲必比登殊榮的牛肉湯店，兩間名店二代互毆鬧上警所，不是為了搶生意、也不是爭論誰的口味好，而是為了娶越南新娘。

    羊肉湯二代「羊肉林」（化名）疑索價30萬帶牛肉湯陳姓二代去越南相親，豈料20歲的越南妻拿了25萬後不肯來台灣，雙方互毆後相約提告，警方昨晚受理雙方報案。

    羊肉湯店目前傳至三代，有許多名人推薦，二代「羊肉林」與牛肉湯店的創辦人有私交，創辦人得知「羊肉林」與越南有地緣關係，加上自己的陳姓兒子30多歲了一直沒女友，拿38萬現金，委託「羊肉林」替兒子到越南找對象。

    去年9月「羊肉林」拿出8萬元給女方付訂金，今年4月陳男與妻子在越南登記、舉辦婚宴，但一講到何時來台灣完成結婚程序？妻子百般拖延，「羊肉林」最後對牛肉湯店創辦人開嗆，是因為陳男滿身刺青，看起來還很兇，女方打算結束婚約。

    陳男指控，妻子除8萬訂金，又陸續透過「羊肉林」居中要17萬多的生活費，他見婚約不成，找對方討論減少仲介費，豈料對方只跟他說，已跟女方睡過了，一年多來他只跟妻子恩愛2次，其中一次還是新婚夜，所以才暴怒與對方互毆。

    「羊肉林」則反駁，能不能結婚是雙方的問題，跟他沒有關係，無故被揍他才決定提告。陳男控訴「羊肉林」違法仲介，但移民署接到檢舉後卻認為，對話證據只講到金額，不代表是仲介費。警方指出，受理雙方報案後已函送台南地檢署，違法婚姻仲介問題將會通知相關單位。

    台南必比登牛肉湯與老店羊肉湯二代，因越南新娘婚事破局互毆，警方受理報案。（民眾提供）

    台南必比登牛肉湯與老店羊肉湯二代，因越南新娘婚事破局互毆，警方受理報案。（民眾提供）

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