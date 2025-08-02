為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    新莊箱屍案　男涉殺害尊親屬等罪嫌遭羈押禁見

    2025/08/02 01:06

    〔中央社〕新北市新莊區箱屍命案，陳男昨天被依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送新北檢，檢方訊後，聲押禁見。新北地院深夜依涉犯殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌，裁定陳男羈押禁見。

    新北市新莊警分局7月28日深夜獲報，在新莊區新泰路381巷底水溝內發現紅色行李箱，裡面為死亡多日男性屍體，警方在案發後立即成立專案小組調查。

    新莊警分局8月1日表示，調閱周邊監視器分析比對，經鷹眼隊回溯長達近22天監視畫面，發現關鍵影像。警方鎖定陳姓男子涉有重嫌，陳男曾於7月6日前後在案發現場出沒，涉嫌棄屍後逃離現場。

    警方表示，7月31日拘提陳男到案，據附近鄰居說，陳男的父親年約70歲，失蹤近1個月，身材瘦小、行動不便、頭髮稀疏，符合死者特徵。

    警方說，將死者模糊指紋再次送請刑事局，以「人工方式」比對死者留存的指紋資料，確認死者身分為陳嫌的父親，另外，解剖後也將進行DNA比對。

    警方表示，由於遺體無明顯外傷，陳男是否涉嫌殺人或其他因素棄屍，有待釐清。據了解，警方製作筆錄時，陳男不時答非所問、語焉不詳。昨天下午警詢後，將陳男依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送新北檢。

    檢方昨晚訊後，認陳男涉嫌殺害直系血親尊親屬，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

    新北地院昨天深夜表示，經法官訊問後，認為被告涉犯殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押，並禁止接見通信。（編輯：徐睿承）1140802

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播