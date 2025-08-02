新莊箱屍案　男涉殺害尊親屬等罪嫌遭羈押禁見

2025/08/02 01:06

〔中央社〕新北市新莊區箱屍命案，陳男昨天被依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送新北檢，檢方訊後，聲押禁見。新北地院深夜依涉犯殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌，裁定陳男羈押禁見。

新北市新莊警分局7月28日深夜獲報，在新莊區新泰路381巷底水溝內發現紅色行李箱，裡面為死亡多日男性屍體，警方在案發後立即成立專案小組調查。

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新莊警分局8月1日表示，調閱周邊監視器分析比對，經鷹眼隊回溯長達近22天監視畫面，發現關鍵影像。警方鎖定陳姓男子涉有重嫌，陳男曾於7月6日前後在案發現場出沒，涉嫌棄屍後逃離現場。

警方表示，7月31日拘提陳男到案，據附近鄰居說，陳男的父親年約70歲，失蹤近1個月，身材瘦小、行動不便、頭髮稀疏，符合死者特徵。

警方說，將死者模糊指紋再次送請刑事局，以「人工方式」比對死者留存的指紋資料，確認死者身分為陳嫌的父親，另外，解剖後也將進行DNA比對。

警方表示，由於遺體無明顯外傷，陳男是否涉嫌殺人或其他因素棄屍，有待釐清。據了解，警方製作筆錄時，陳男不時答非所問、語焉不詳。昨天下午警詢後，將陳男依殺人、遺棄屍體等罪嫌移送新北檢。

檢方昨晚訊後，認陳男涉嫌殺害直系血親尊親屬，犯罪嫌疑重大，有滅證、逃亡之虞，向法院聲請羈押禁見。

新北地院昨天深夜表示，經法官訊問後，認為被告涉犯殺害直系血親尊親屬、遺棄屍體等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有事實足認為有逃亡、湮滅證據之虞，有羈押之原因與必要性，裁定羈押，並禁止接見通信。（編輯：徐睿承）1140802

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