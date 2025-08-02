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    新莊箱屍案》陳嫌母親無人照料 3名姊姊疑遭出養不願聞問

    陳嫌前晚涉案落網，家中只剩下中度精障的母親。（記者徐聖倫攝）

    陳嫌前晚涉案落網，家中只剩下中度精障的母親。（記者徐聖倫攝）

    2025/08/02 00:20

    〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市新莊警分局偵破行李箱棄屍案，發現死者陳翁兒子涉重嫌，拘提到案；但陳嫌輕度精障，不願疑似也無法交待案發過程，警方移送新北地檢署後裁定羈押。據透露，警方發現陳嫌母親平日全由父親照料，但父親身亡，兒子陳嫌也落網；警方過濾戶政系統，發現陳家雙親曾於幼時收養三名女兒，但疑因失活困難或重男輕女，在獨子陳嫌出生後陸續將幼女出養，因與陳家三口毫無感情，得知陳翁身亡、陳嫌涉嫌棄屍後，也不願出面照料，警方轉介社會緊急安置。

    據了解，陳家在男主人陳翁身亡後，兒子涉案落網，只剩下中度精障的母親，但曾在戶籍內，出養的三名陳嫌養女姊姊，都不願出面照顧母親。初判除了陳家雙親不是三名曾收養女兒的親生父母，加上從小收養又出養，一家人沒有生活在一起，又出養多年，毫無感情基礎，難怪不願出現收留陳母。

    陳翁遺體初判無外傷

    檢警、法醫今天解剖陳翁遺體，初判沒有明顯外傷，採驗部分器官化驗，有無其餘化學反應，加上妻子也被安置，檢警暫冰存遺體，視後續陳妻情緒穩定，再視有無能力處理死亡的陳翁後事。

    專案小組發現陳嫌販賣芋頭粥的攤車，就停在一樓住家前，還寫上怪異標語。（記者吳仁捷攝）

    專案小組發現陳嫌販賣芋頭粥的攤車，就停在一樓住家前，還寫上怪異標語。（記者吳仁捷攝）

    陳嫌販賣芋頭粥的攤車，就停在一樓住家前。（記者吳仁捷攝）

    陳嫌販賣芋頭粥的攤車，就停在一樓住家前。（記者吳仁捷攝）

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