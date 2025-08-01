新莊箱屍死逾3週！高大成直言「組織一摸就爛」 要釐清4種死因

高大成直言，死亡逾3週，解剖時組織一摸就爛，增加相驗難度，要確認是否他殺的確比較困難。（記者蔡淑媛攝）

2025/08/01 22:54

〔記者蔡淑媛／台中報導〕新北市新莊警分局偵破箱屍命案，逮捕死者兒子29歲陳姓男子，陳男涉有重嫌，由於死者死亡約3週，屍體腐爛難辨、無明顯外傷，死因難斷。法醫高大成直言，遺體惡臭，光是氣味就很可怕，解剖時組織也一摸就爛，增加相驗難度，認為死因可能病死、打死、悶死、勒死，要仔細檢查心、肺、氣管、舌骨、頭皮下等相關臟器，加以釐清。

高大成說，死者死亡3週，遺體腐爛嚴重，要判斷是否他殺的確有難度，他說，死者是小兒麻痺患者，雙腳萎縮，現已確認死者身分，可查詢健保資料，可釐清是否有慢性疾病，了解是否病死，家屬沒錢處理，而被塞箱棄屍。

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高大成說，如果沒有病死，也要考慮與家人爭吵時，造成心臟病發；由於心臟腐爛最慢，因為可解剖確認。

針對他殺原因，可能被用棉被悶死、徒手掐死，或是被打死、撞擊死亡，必須進一步解剖驗屍。

高大成說，如果是被打死，因為無明顯外傷，頭皮就沒有破，要看頭皮下是否有出血或是血腫，如果有也可能被撞擊；再檢驗是否肺水腫，由於死亡3週，肺部重量如果超過1200公克，可能被打死、悶死、或勒斃。

不能排除是家暴，死者雖無明顯外傷，解剖時如果手有抓痕或是黑青，切開後會出血，以及部分外，仔細檢查仍可看到。

如是被悶死，可在氣管尋找是否有棉絮，舌骨或甲狀軟骨，其中有1個會斷掉，要小心的是，斷掉後可能再彈起來，因此驗屍時必須很小心。另外，也要抽血確認是否有安眠藥反應。

「沒有分屍 可能無法狠心下手」

高大成也說，遺體被裝箱棄屍，沒有分屍，他當時看到新聞就懷疑嫌犯可能是親人，無法狠心下手，分析裝箱時序可能是死亡3小時內或是死後3天，身體較軟才能塞進行李箱。

高大成指出，因為屍體放塑膠袋包裏裝箱，減少空氣接觸，且不是曝屍野外可能被動物啃咬，大幅減緩屍體腐爛，否則死亡3週大多只剩白骨；在一定程度保存屍體下，能進一步找到蛛絲馬跡，仍可能找到證據釐清死因。

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