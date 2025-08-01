8/1 大樂透頭獎摃龜！今彩539開1注 800萬獎落彰化

8月1日開獎今彩539頭獎開出1注，大樂透頭獎則摃龜。（本報合成）

2025/08/01 22:14

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕8月1日開獎的第114000186期今彩539頭獎開出1注，由彰化縣北斗鎮西德里斗苑路一段304號「九和彩券行」開出。

第114000075期大樂透中獎號碼「04、14、19、28、40、41，特別號：31」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共30注中獎，每注可得6萬7241元；肆獎共79注中獎，每注可得1萬6415元；伍獎共1522注中獎，每注可得2000元；陸獎共2056注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬719注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7945注中獎，每注可得400元。

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第114000075期49樂合彩中獎號碼為「04、14、19、28、40、41」。四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共35注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2126注中獎，每注可得1250元。

第114000186期今彩539中獎號碼為「02、13、18、33、34」。頭獎開出1注，每注可得800萬元；貳獎共136注中獎，每注可得2萬元；參獎共5077注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬1292注中獎，每注可得50元。

第114000186期39樂合彩中獎號碼為「02、13、18、33、34」。四合共開出1注，每注可得21萬2500元；三合共131注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7538注中獎，每注可得1125元。

第114000186期3星彩中獎號碼為「597」。壹獎共103注中獎，每注可得5000元。

第114000186期4星彩中獎號碼為「2687」。壹獎共13注中獎，每注可得5萬元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

大樂透、49樂合彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩中獎號碼。（擷取自台灣彩券）

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