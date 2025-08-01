又逆轉!前海軍退將涉共諜案 夏復翔更1審判刑

前海軍少將夏復翔（右）涉共諜案，一審判徒刑5月。（資料照，記者黃佳琳攝）

2025/08/01 23:00

〔記者鮑建信／高雄報導〕前海軍少將夏復翔涉共諜案，高等法院高雄分院上訴審，逆轉改判無罪後，經撤銷發回，近日高雄高分院更1審又逆轉，依違反國安法論罪，仍處易科刑5月。

檢方指出，2014年前，被告夏復翔擔任海軍官校校友會會長、恆星高爾夫球隊（主要成員為退役海軍將領）隊長，在台與退役將領聚餐時，認識中國「黃埔軍校同學會」、「中國和平統一促進會」副秘書長郝一峰（歷任中共中央統戰部綜合調研處處長等職）及「黃埔軍校同學會」台港澳聯絡部副部長方新生（曾任中國和平統一促進會處長）。

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「黃埔軍校同學會」則為「中共中央統一戰線工作部」附屬團體，負責對台宣傳「和平統一、一國兩制」政策。

2014年至2018年間，夏男接受郝、方指示，共帶領近兩百人次的退將赴中國旅遊等行程，並接受落地招待，同時與「黃埔軍校同學會」成員、解放軍退役將領等人員座談、餐敘，涉嫌替對岸吸收成員發展組織未遂。

高雄地院開庭後，認定夏觸犯發展組織未遂罪，判處徒刑5月，如易科罰金，以1000元折算1日。

夏男不服上訴，高雄高分院上訴審指夏男引介赴中參加珠海航空展等活動退將，有些人根本沒有出入境紀錄，更無與對岸座談、餐敘確切證據，改判無罪。

高雄高分檢不服上訴，經最高法院撤回發回後，更1審又逆轉，認為夏帶退將赴對岸，構成發展組織未遂罪，但仍處徒刑易科刑5月，尚未定讞。

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