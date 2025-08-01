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    控遭48公斤小隻女性侵 70公斤男求償150萬被法官打臉

    70公斤溫男控遭48公斤賴女性侵，還索150萬元賠償，法院認為他沒交代怎麼被性侵，和解書金額也矛盾，駁回請求。（記者王捷攝）

    70公斤溫男控遭48公斤賴女性侵，還索150萬元賠償，法院認為他沒交代怎麼被性侵，和解書金額也矛盾，駁回請求。（記者王捷攝）

    2025/08/01 21:10

    〔記者王捷／台南報導〕台南地方法院審理一件少見的「女對男」性侵損害賠償案，70公斤的溫姓男子指控48公斤賴姓女子性侵他，要求賠償150萬精神、工作損失；南院認為原告未舉證怎麼被性侵，加上雙方訊息顯示並無真正和解的合意，所以駁回請求。

    溫男聲稱，因遭性侵導致心理創傷與工作損失，依民法第184條、第193條與第195條，要求賴女支付150萬元損害賠償。

    但是賴女抗辯，兩人是在網路認識，去年11月30日相約汽車旅館合意性交，否認強姦溫男，並強調自己身高157公分、體重48公斤，不可能強迫身高170公分、體重超過70公斤者做什麼事。

    溫男還以被性侵為由，多次要錢、辦手機，還騙賴女的母親稱：「性侵罪會判很重要關12年，一般賠償金要120萬。」不久後，雙方簽下手寫「和解書」，載明「強制性交70萬，先付2萬，一週後給」，與溫男訴稱的150萬元不符。

    法院認為，溫男曾傳訊息給賴母稱：「當然這是在你自己有意願的情況下，願意私下和解，如果不願意或非自願，就走法律途徑」這顯示若雙方已就和解意思表示合致，原告自不需再補充此語，顯示雙方並未真正合意。

    而且，溫男在兩次言詞辯論庭都沒有出庭，未提出任何證據支持他被性侵，綜合「和解書」金額矛盾、訊息內容顯示無真正合意，以及原告未盡舉證責任，法院認定其訴求於法無據，所以駁回請求。

    ☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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