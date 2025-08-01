換皮逃債？金車集團追討7億投資款遭拒 法院引「揭穿公司面紗」獲賠4億

法院審理發現，兩家公司使用相同網址，經檢視契約條款及董監事人員重疊等事證，認定劉輝堂等人設立愛物科技為逃避清償，構成濫用公司法人格之情形，遂援引「揭穿公司面紗」原則，否定其公司獨立性。（資料照）

2025/08/01 20:39

〔記者劉詠韻／台北報導〕台灣知名飲料大廠金車集團訴請追償愛樹科技7億元投資款項案，士林地方法院判決認定愛樹公司將資產轉移至新設的愛物科技，構成規避債務，四名負責人亦涉協助脫產，法官並援引「揭穿公司面紗」原則，判兩家公司應連帶清償4億元及利息，全案仍可上訴。

「揭穿公司面紗」原則是指，子公司若因股東或母公司濫用權利，而從事不法掏空或造成損害，若仍維持「股東有限責任」及「公司法人的人格獨立」等公司法原則，那麼子公司若資產不足甚至倒閉，將使受害人求償無門，此時就應例外引用「揭穿公司面紗」原則，由幕後控制公司的股東、母公司負起連帶賠償責任。有金融圈人士指出，本案凸顯法律日益重視公司實質控制，提醒企業股權轉移與資產重組須謹慎，以免負擔連帶責任。

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判決指出，金車公司為協助發展臭氧清淨設備，創辦人李添財於1999年與關係企業共同投資成立愛樹科技，2008年因受金融海嘯重創，有意出售愛樹公司，並將持股以560元象徵性轉讓予被告方，雙方簽訂《企業讓渡契約》，由愛樹承擔包含金車7億元借款在內的全部債務，並依公司盈餘分期償還。

金車集團主張，自2012年起愛樹公司營運改善，但取得台積電訂單後，不僅未依約清償，反以公司盈餘支付個人債務及逾7000萬元專利授權金，2015年更設立「愛物科技」，轉移原業務與資產，形同脫產掏空。

被告答辯，金車所投入的7億元資金已轉為愛樹科技的股權，並非債權，不存在債務責任。法院則指，契約第5條即明確記載讓渡時「乙方概括承受公司負債約7億元」，並非股權對價，因此債權結構無誤，主張債權被轉為股權者，缺乏具體證據，不予採納。

士林地院審理時發現，兩家公司使用相同網址，經檢視契約條款、金流紀錄、公司營運連續性及董監事人員重疊等事證，認定劉輝堂等人設立愛物科技為逃避清償，構成濫用公司法人格之情形，遂援引「揭穿公司面紗」原則，否定其公司獨立性，判令愛樹公司及相關負責人，連帶給付金車4億元及自2017年起算之法定利息，愛物科技則就相同金額負連帶責任。

有金融圈人士解析，被告方於未清償債務情況下，將資產轉移至愛物科技，並以新法人名義延續原業務模式，法院認為此舉具規避責任之虞，屬利用公司制度掩護個人利益的行為，將個人及關聯公司納入清償主體。

金融圈人士認為，本案亦凸顯法律在公司讓渡與資產重組過程中，已日益重視實質控制與經濟實質，而非僅憑公司登記形式判斷責任歸屬；對企業經營者而言，未來在進行股權轉移、公司分拆或資產配置時，須更加謹慎評估潛在債務承擔風險，避免遭法院揭穿公司面紗，進而負擔個人或新設實體的責任。

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