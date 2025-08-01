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    警專新任校長劉鴻烈就職 盼以實務經驗推動全人教育

    新任校長劉鴻烈完成宣誓程序後，正式接任為警專第13任校長。（記者鄭景議翻攝）

    新任校長劉鴻烈完成宣誓程序後，正式接任為警專第13任校長。（記者鄭景議翻攝）

    2025/08/01 19:34

    〔記者鄭景議／台北報導〕台灣警察專科學校今（1）日上午舉行新舊校長交接典禮，典禮於上午10時30分在校內樹人樓十樓國際會議廳舉行，由內政部警政署副署長廖美鈴親自蒞臨監交，新任校長劉鴻烈完成宣誓程序後，正式接任為警專第13任校長。

    劉鴻烈畢業於中央警察大學公共安全學系第52期，資歷完整，歷任台北市警察局副分局長、督察、保安大隊長，以及文山一、文山二、信義分局分局長等職務，後續更擔任警政署警察通訊所所長、澎湖縣警察局長、新北市警局主任秘書、台南市警局副局長、保四總隊總隊長與警政署警政委員等要職，累積深厚實務歷練與教育經驗，特別是在擔任保四總隊長期間，肩負培訓基層警力重任。

    劉鴻烈表示，未來將致力於整合其內外勤經驗，推動警專教育改革。他期許能將現場實務與教學內容深度結合，讓學生在畢業後能無縫接軌第一線治安任務，真正達成「學用合一」目標。

    針對教育藍圖，劉鴻烈也提出五大願景。他表示，將厚植學生對人權與法治的重視，並實踐性別平等與多元價值觀，培養具社會正義感的新世代警務人員。同時也將強化學術與實務接軌，精進課程設計以縮短學用落差，提升學生處理新興犯罪的能力與數位素養。校園方面，將激發教職人員的教學熱忱與專業發展，營造多元進取的教學環境，並重視學生品德修養，推動術德兼修的全人教育，塑造「知行合一」的基層幹部典範。

    劉鴻烈強調，警專是國家培育基層治安、消防與海巡人力的核心基地，未來將積極配合政府政策，落實科技犯罪偵查及社會防衛韌性等重大任務，培養兼具專業與品德的優質人才，為守護台灣公共安全持續貢獻力量。

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