公開審理旁聽不准筆記 台中地院：不影響法庭秩序、會對法官宣導

台中地院針對記者旁聽是否能「記筆記」，今天回應指出「宜予容許」，將持續對法官宣導。（記者張瑞楨攝）

2025/08/01 19:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地方法院國民法官審理庭，今天公開審理洪姓男子涉嫌殺人罪與殺人未遂罪，依法令規定，這是公開審理庭，允許旁聽，且不禁止抄寫審判過程；不料，審判長唐中興卻要求記者只能聽、不要「抄寫」引發質疑。台中地方法院下午指出，旁聽人（含記者）於不影響法庭秩序下「記筆記」，「宜予容許」，法院將持續對法官宣導。

台中市霧峰區32歲洪姓男子，去年中秋節與年長他近20歲李姓女友分手，但洪男積欠李女10多萬元與金飾一批，李女委託朋友鄭男和高男到洪男住處討債，雙方一言不合，洪男拿起家中一把刀子，刺入高男胸口、大腿多刀，高男送醫不治，鄭男也身中多刀送醫。

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台中地檢署依殺人罪與殺人未遂罪起訴洪男，由台中地方法院國民法官審理，今天召開準備程序庭時，洪男指自己不認識高、鄭2人，對方一開口就要錢，他是在恐慌之下揮刀。

就在審理時，審判長唐中興告訴旁聽席（含記者席）的記者請勿「抄寫」，記者質疑，「抄寫」或「記筆記」並未干擾秩序、也不是錄音照相或錄影，法庭旁聽亦不禁止「記筆記」。唐中興並未詳述理由，僅說「請尊重」。

台中地方法院下午針對「本院法官制止法庭旁聽筆記」回應指出，「法院組織法」與「法庭旁聽規則」等規定，法庭內禁止大聲交談、鼓掌、喧嘩、向法庭攝影、錄音、吸菸、飲食等干擾秩序的行為，但不影響法庭秩序的情況下「記筆記」，台中地院認為「宜予容許」。台中地院強調，將持續對法官宣導訴訟指揮應留意的相關事項。

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