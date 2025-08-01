中國網紅文亞光闖演習敏感區 電商公司主嫌收押

中國網紅文亞光台灣演習期間自由行。（Taiwan adiz粉專提供）

2025/08/01 18:39

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕屏東地檢署日前接獲情資，中國籍抖音網紅「文雷在路上」（本名文亞光）假借「商務履約」名義申請來台，實則進行「徒步環台」，行蹤直指漢光演習敏感區域，引發國安疑慮。檢方會同移民署及調查局，昨天搜索屏東某電商公司及謝姓負責人住所，查扣相關證物，發現謝男與中國某公司負責人共謀，於今天（8月1日）凌晨聲押謝男，法院裁定羈押禁見。

至於文亞光仍在國內，目前由移民署留置處理中。

請繼續往下閱讀...

本案由檢察官侯慶忠指揮專案小組偵辦，屏東地檢署調查發現，謝男與中國某公司共謀，以每人人民幣五千五百至五千八百元費用，協助中國籍人士申請商務簽證，提供偽造在職證明、商務行程表及財務報表等文件。供中國遞送至內政部移民署進行簽證申請。中國人士（指文亞光）成功取得來台許可後，並未依申請內容從事表定商務活動，而是進行其他未申報之行動，已嚴重影響主管機關對入境審查之正確性，且有侵害我國國家安全之疑慮。

文亞光以此方式入境後，沿台北承德路、淡水河至八里，接著南下，行經漢光演習「紅區」，甚至夜宿竹圍漁港油庫，行徑詭異。檢方認定謝男涉犯行使業務上登載不實文書罪及違反兩岸人民關係條例，犯罪嫌疑重大，有勾串共犯之虞，今天聲押禁見。

日前向本報揭露此事的軍事粉專「TaiwanADIZ」強調，文亞光曾因擅闖新疆羅布泊禁區被中國當局逮捕，拍攝宣導影片警告勿入管制區，傳播量達五億。如今，他於漢光演習期間抵台，行蹤涵蓋國防關鍵設施，令人質疑其動機。台灣尚未開放陸客自由行，文亞光以虛偽資料入境，沿途拍攝上傳抖音，形同挑戰國安底線，類似狀況恐怕不只一人入境。

屏東地檢署強調，入出境資料須誠實申報，偽造文件或從事非表定活動，將面臨刑事責任。呼籲民眾發現類似違法情事，立即向地檢署或移民署通報，共同維護國境安全。

中國網紅文亞光台灣演習期間自由行。還進入油庫。（Taiwan adiz粉專提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法