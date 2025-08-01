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    台南資深版「仙塔」羈押翻盤 涉詐女律師60萬交保

    涉入珠寶詐欺案的女律師何紫瀅，上月遭裁定羈押禁見，經抗告後翻盤，台南地院更裁60萬元交保，並限制出境出海、住居及每週赴派出所報到。（記者王捷攝）

    涉入珠寶詐欺案的女律師何紫瀅，上月遭裁定羈押禁見，經抗告後翻盤，台南地院更裁60萬元交保，並限制出境出海、住居及每週赴派出所報到。（記者王捷攝）

    2025/08/01 18:51

    〔記者王捷／台南報導〕台南律界震撼的「資深版仙塔」案出現逆轉。女律師何紫瀅涉詐欺、洗錢及洩密等罪嫌，上月16日遭台南地院裁准羈押禁見，何委任郭晏甫律師辯護，高等法院台南分院裁定撤銷發回更裁，台南地方法院今天改60萬元交保並限制出境。

    郭晏甫在前議長郭信良涉入的「佃西重劃案」中，南檢指控他閱卷時，以手機翻拍偵訊筆錄傳給涉案人妻子，被依洩密罪嫌起訴，經南院審理，認為這是律師職務的必要範圍，因此在去年判無罪。

    何紫瀅被控涉入詐欺、洩密案，其中被南檢認定的洩密部分，疑似是傳遞公開的羈押程序，可能是因此委任有經驗的郭晏甫擔任辯護人，但台南地院認為何有滅證與勾串風險，裁准羈押並禁止接見通信。

    何提出抗告，台南高分院指出，原審僅憑否認犯行、供述矛盾及通訊便利性等理由，就認定被告有串證滅證之虞，卻未提出具體事實支撐，理由不足；基於保障程序正當性，撤銷原裁定，並發回更裁。依規定，此裁定不得再抗告。

    台南地院今天下午更裁，讓何以60萬元交保，並限制住居、限制出境及出海8個月。另規定她每週三晚間7時前須到台南市警二分局長樂派出所報到，且不得與羈押聲請書所載詐欺集團成員及被害人聯繫。檢方聲請羈押及禁止接見通信部分則遭駁回。

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