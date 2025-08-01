涉幽靈連署黃呂錦茹千萬交保 裁定理由曝光

前國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹，北院裁定1000萬交保。（記者羅沛德攝）

2025/08/01 18:11

〔記者張文川／台北報導〕國民黨罷免民進黨台北市立委吳思瑤、吳沛憶涉「幽靈連署」，台北地檢署起訴國民黨台北市黨部時任主委黃呂錦茹等5人，台北地院今開庭提訊在押的黃呂錦茹，黃呂錦茹改口全盤認罪，北市黨部總幹事姚富文、書記長初文卿也全認罪，3人皆聲請具保停押，合議庭中午裁定黃呂錦茹1000萬元交保，姚富文、初文卿各200萬元交保；裁定理由也出爐。

裁定並命黃呂錦茹等3人皆限制住居、出境、出海8個月，黃呂另須於左腳配戴電子腳環、隨身攜帶個案手機每日定時定點自拍上傳，實施雙重監控。姚富文、初文卿皆已辦保完畢，黃呂的丈夫也已繳納交保金，正由廠商為她安裝電子腳環，稍後即可獲釋。

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北院裁定理由指出，黃呂錦茹等3人今日於準備程序中，均已坦承全部罪嫌，參酌卷證資料，原本羈押的原因仍然存在，但考量目前審理進度，以及3人都已自白供述全部犯行，且檢、辯皆未聲請調查證據、詰問證人，因此認為可以用具保等方式，來替代羈押，已經沒有繼續羈押黃呂等人的必要。

合議庭再審酌3人的犯罪情狀、家庭狀況及資力，及檢察官對於是否續押或替代強制處分的意見，裁定3人各以200萬至1000萬元不等金額，具保停押，並對黃呂施以科技監控。

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