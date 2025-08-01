彰檢入新厝歸還舊廳舍 員林市公所喜迎「財富自由」

舊彰化地檢署與彰化看守所的土地為員林市公所所有。（資料照，記者顏宏駿攝）

2025/08/01 18:09

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化地檢署與行政執行署彰化分署新廳舍，今天風光落成啟用，法務部長鄭銘謙、檢察總長邢泰釗等人親臨主持，場面盛大。彰化地檢署入新厝，最高興莫過於「員林市公所」，因為舊有的地檢署廳舍，土地為員林市公所所有，公所對舊廳舍打算「打掉重練」，循「黃金帝國」模式，打造成住商混合大樓，可望藉這塊土地「財富自由」。

彰化地檢署舊址及緊鄰的看守所土地皆為員林市公所所有，1960年設立臺中地方法院彰化庭，1968年獨立為臺灣彰化地方法院，當年國家徵用市公所土地，市（鎮）公所不敢吭聲，如今彰化地院、彰化地檢署先後移到現址，土地歸還公所，地方人士說，市公所終於可以藉這塊土地「財富自由」。

請繼續往下閱讀...

員林市代理市長賴致富表示，看守所預計在今年底搬遷到彰化監獄旁，屆時將收回全部土地，加上其中有部分土地為私人所有，全部面積約2公頃，將爭取經費並參考「黃金帝國模」式，在交接完成後，大方向將走向都更，建物拆除後，部分做停車場使用，未來朝住商大樓方向規畫。

舊地檢署大樓、彰化看守所則確定「打掉重練」，等於市區多出2公頃「超級蛋黃區」，該地點格局方正，位於僑信國小旁，週邊有多家銀行，員基醫院與華成市場都相距不遠，市公所已委託顧問公司規劃，未來進行都更，商業利益無窮。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法