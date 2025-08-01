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    阿里山公路中埔段「 奪命電桿 」又被撞歪 駕駛雙腿骨折送醫

    台18線（阿里山公路）22.5公里路段再傳電線桿遭撞事故。（民眾提供）

    台18線（阿里山公路）22.5公里路段再傳電線桿遭撞事故。（民眾提供）

    2025/08/01 18:02

    〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣中埔鄉台18線（阿里山公路）22.5公里路段，今午3點多發生營造工程車撞歪電線桿事故，駕駛受傷送醫。該電桿去年曾發生自撞死亡意外，地方呼籲該危險路段電線桿早日地下化，避免傷亡交通事故一再發生。

    警方調查，52歲的楊姓男駕駛今天下午3點多沿著阿里山公路由東往西行駛，行經事故地點時，疑因天雨路滑及視線不佳，失控自撞路邊的電線桿，致頭部擦傷、雙腿骨折，由救護車送往醫院治療，目前無生命危險，酒測值0。

    由於這個路段同處電線桿，去年10月7日疑因天雨路滑發生小貨車自撞路邊電線桿事故，駕駛劉姓男子頭部受創送醫不治，當時地方就曾要求電線桿早日地下化，台電也前來會勘，結果還沒地下化又傳出自撞受傷事故。

    中埔警分局呼籲，近日嘉義山區經常發生豪大雨，道路易天雨路滑，請駕駛朋友行駛時務必減速慢行，避免交通事故憾事發生。

    台18線22.5公里路段電線桿遭工程車衝撞。（民眾提供）（記者蔡宗勳攝）

    台18線22.5公里路段電線桿遭工程車衝撞。（民眾提供）（記者蔡宗勳攝）

    楊姓男子自撞電線桿受傷，由救護車送醫急救。（中埔警分局提供）

    楊姓男子自撞電線桿受傷，由救護車送醫急救。（中埔警分局提供）

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