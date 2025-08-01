新北警局聯合布達交接 侯友宜提三大目標「做警察後盾」

新北市警察局長及副局長、分局長今天交接，警政署長張榮興（前左2）、新北市長侯友宜（右2）共同監交，方仰寧（右1）接任新北市警察局長。（記者吳仁捷翻攝）

2025/08/01 17:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市今天舉辦新任警察局局長方仰寧、新任金山分局長楊力強及大隊長等聯合布達交接典禮，新北市長侯友宜、警政署長張榮興到場監交。侯友宜勉勵新任同仁戮力以赴，做好各項治安工作，同時肯定卸任同仁為新北市治安的貢獻；侯友宜指出，原新北警察局長廖訓誠升任警政署副署長，卸任前凌晨仍向他面報新莊箱屍案重大進展，離職仍心繫工作，讓他很感動，廖訓誠始終將治安工作放在第一位。侯更提出行政中立、拒絕關說、持續硬體建設三大目標，做警察的後盾。

侯友宜、張榮興今天到新北市警察局，監交新任警察局局長方仰寧、副局長林武宏、主秘李建民、督察長宣介慈等高階三線二星警官接任；一併監誓蘆洲分局長王耀輝、永和分局長蔣叔君、林口分局長李智源、金山分局長楊力強、瑞芳分局長沈明義、板橋分局長廖誌銘，原澎湖縣警局副局長調任三峽分局長許再周、刑大大隊長黃國師等人。原金山分局長沈明義，外傳因表現欠佳，被調至多為初任的瑞芳分局，被視為留校察看。

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張榮興盛讚原新北市警察局長廖訓誠，他在新北市服務期間對於新北市治安及交通交出亮眼成績，尤其現今詐欺犯罪較猖獗，廖訓誠帶領團隊破獲一件出金集團，被害5000多人，嫌犯100多人，打詐成效顯著。

張榮興說，目前國人比較詬病的詐欺案件，他到任後，配合政府持續打詐，持續至今大概降到4分之1，每天詐騙件數約500多件、詐騙金額降到3億。未來中央各部會以及警察團隊將更加努力，讓詐欺逐漸減少甚至消失；他強調警察內部管理跟警察的風紀，希望新北同仁都能夠有同樣的認知。張榮興不忘感謝到場觀禮的前警大校長謝秀能。

侯友宜對卸任的廖訓誠等幹部表達最高敬意與感謝，也期許方仰寧能率領新北警察團隊，讓所屬警察同仁可以勇敢面對任何不法的挑戰，當案件發生時，能夠第一時間以正義、勇敢急先鋒的態度，用科技、法治迅速地逮捕嫌犯，展現捍衛治安的決心，維護警察執法的尊嚴，讓新北市的治安堅若磐石。

侯友宜說，他從警政署長到市長，一向秉持尊重人事制度的原則，從不干涉中央派誰來當局長或分局長，因為他知道，中央會把最好的幹部派來新北，而新北這個位置真的不容易做，如果新北市治安做不好，警政署長也很難安穩。

侯友宜話鋒一轉，再次強調3件核心目標。第一是行政中立，他從未、也絕不會對警察局長下任何不當指令，選舉期間更要保持中立，不論政黨，記得你是國家的警察、不是政黨的警察。

第二，拒絕關說，堅持依法行政，無論是人事、案件、調度，任何外部壓力都不該影響專業判斷。只要依法行政、立場正確，就應挺直腰桿，勇敢說不。第三，團隊合作、持續建設；警察不是單打獨鬥，而是市政一體，新北市全國人口與警力最多，將持續改善警察的辦公與待勤環境，市政府也編列5億元預算，補足中央未提供的設備，讓警察有最基本也最安全的執勤條件。

新北市警察局長及副局長、分局長今天交接，在警政署長張榮興、新北市長侯友宜共同監誓下，新任局長方仰寧率領聯合宣誓就職。（記者吳仁捷翻攝）

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