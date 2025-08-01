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    偽造軍事法庭傳票嚇民眾 「台灣自治政府」總理蔡吉源聲押

    自稱「台灣政府」臨時總統的蔡吉源。（資料照，記者佟振國攝）

    自稱「台灣政府」臨時總統的蔡吉源。（資料照，記者佟振國攝）

    2025/08/01 17:11

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台中地檢署昨指揮調查局彰化縣調查站等警調人員，到彰化縣二水鎮拘提自稱是「台灣自治政府」總理、臨時總統蔡吉源，並搜索其住處後，認為蔡涉假冒政府機關的公文格式，偽造「軍事法庭」傳票寄送民眾，混淆視聽且造成被害人恐慌，且有串供與逃亡等疑慮，今（1日）向法院聲請羈押禁見。

    台中地檢署今年5月曾起訴蔡吉源，起訴書指出，自稱是「台灣自治政府」總理蔡吉源與幹部共5人，沒有律師執照，卻於2022年間受民眾委託處理土地訴訟案，包括受理洪姓民眾等人與國有財產署的土地糾紛，因無律師資格，法官判決不受理，蔡吉源又與游姓女幹部向民眾宣稱，加入「台灣自治政府」的稅額減半，民眾交出一半的汽車牌照稅款，卻收到牌照稅遲繳的罰單，汽車還被吊扣牌照，氣得向調查局告發，依違反律師法與詐欺取財罪起訴蔡吉源等5人。

    至於昨天的搜索與今天的聲押，中檢指出，檢察官陳立偉指揮警調搜索後，認為蔡吉源涉嫌觸犯刑法的行使偽造、變造文書罪、偽造或變造公文書罪，犯罪嫌疑重大，且有逃亡與勾串共犯之虞，向法院聲請羈押禁見。

    中檢指出，蔡吉源涉嫌擅自假冒政府機關公文格式，偽造「軍事法庭」傳票寄送予被害民眾，混淆視聽，造成被害人恐慌，足以損害民眾對司法權的信賴，中檢為維護國家司法制度，保障社會秩序及公眾利益，將依法追訴嚴辦。

    中檢指揮警調拘提自稱是「台灣自治政府」總理、臨時總統蔡吉源，向法院聲押禁見。（記者張瑞楨攝）

    中檢指揮警調拘提自稱是「台灣自治政府」總理、臨時總統蔡吉源，向法院聲押禁見。（記者張瑞楨攝）

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