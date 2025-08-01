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    身障母欠債求月給7000元撫養 3子女控訴：童年被迫夜市打工

    合議庭認為，婦人對未成年孩子無正當理由未盡扶養義務，情節重大，若強迫孩子如今反過來扶養母親，顯失公平，駁回抗告。示意圖。（資料照）

    合議庭認為，婦人對未成年孩子無正當理由未盡扶養義務，情節重大，若強迫孩子如今反過來扶養母親，顯失公平，駁回抗告。示意圖。（資料照）

    2025/08/01 17:07

    〔記者王捷／台南報導〕身障婦淑娟（化名）欠了570萬元，要求3名孩子每月支付近7000元扶養費。如今已經30歲的孩子指控，母親如同惡意遺棄，最大的孩子才14歲，從小被迫夜市打工度日，台南地方法院因此駁回淑娟聲請，淑娟不服抗告，但合議庭認為，如今要孩子再撫養淑娟，顯失公平，駁回抗告。

    淑娟指稱，再婚後陸續生下3名孩子，原以販售彩券維生，但婚姻生活不睦，丈夫嗜賭成性、甚至持刀相向，在2008年底離家，2013年離婚。淑娟靠賣彩券與零星收入過活，後來又歷經多次車禍，如今成為重度身障者，幾乎無法自行行走，生活陷入困境，不得已請求3名孩子扶養。

    3名孩子說，童年時曾遭受精神與肢體虐待，母親離家如同惡意遺棄，父親薪資因債務被扣，生活極度拮据，從小就得到夜市、飲料店或餐廳打工貼補家用，其中一人還是靠台灣世界展望會資助完成大學，如今3人的經濟狀況仍窘迫。

    家事法庭認為，淑娟名下總價約216萬元房地產，她可私下議價出售資產以維持生活，沒有受子女扶養的必要，裁定駁回其聲請。淑娟抗告，名下房產多屬共有財產難以出售，加上每月需支付4500元租金，生活困難，積欠債務超過570萬元，才請求孩子每人每月支付2315元，共計6915元扶養費。

    但合議庭認為，她對未成年孩子無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，若強迫孩子如今反過來扶養母親，顯失公平，因此駁回抗告。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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