升級版消防工作服 新竹高鐵分隊試穿首亮相

新竹縣政府消防局高鐵分隊參與新式消防工作服試穿計畫，希望能在未來強化執勤安全性及帶來更舒適的體驗。（新竹縣消防局提供）

2025/08/01 16:53

〔記者廖雪茹／新竹報導〕內政部消防署推出全新升級版消防工作服，強調功能性及舒適度，今年度辦理試穿；新竹縣政府消防局高鐵分隊參與試穿計畫，今天首度亮相，希望能在未來強化執勤安全性及帶來更舒適的體驗。

縣府消防局表示，為了提升消防人員的工作舒適度與安全性，消防署近年透過共同研商及全國消防局人員票選方式，推出全新升級版消防工作服，高鐵分隊特參與試穿計畫，期能在未來強化執勤安全性及帶來更舒適的體驗，也將回饋給消防署相關意見作為參考。

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新式消防工作服包含戰術服、操作服（POLO衫）及戰術褲，在設計上融合「火」的意象與鳳凰展翅的精神，並特別考量消防人員的需求，提供更符合人體工學的流線型剪裁，讓每個動作都更靈活自在；材質方面，選用更透氣及吸濕排汗、快乾功能，減少消防人員長時間執勤的不適感，同時相關的反光標識，也提升消防人員在執勤時的安全性。

消防局長陳中振表示，消防局致力於提升消防裝備，以及消防同仁各項訓練及執勤安全性，這次配合消防署的試穿計畫，並編列相關預算，期望讓同仁穿著執勤時，能同時具備功能性、舒適性及安全性，確保在緊急時刻能提供民眾最快速、最有效的救援服務，消防人員同時也獲得更完善的防護，朝向更專業、更安全目標邁進。

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