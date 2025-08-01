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    金門某牙醫診所雇6密醫、詐領健保費 縣衛生局將開罰

    金門縣衛生局表示，對於違法醫療行為，堅持零容忍立場。（記者吳正庭攝）

    金門縣衛生局表示，對於違法醫療行為，堅持零容忍立場。（記者吳正庭攝）

    2025/08/01 16:47

    〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣衛生局今天表示，針對地區某牙醫診所雇用6名密醫、詐領健保費，將依違反醫療法、醫師法，對該診所及負責醫師分處5萬至50萬元、10萬至50萬元罰款；該診所雖於6月27日變更負責人，將處罰原負責人。衛生局強調，對違法醫療堅持零容忍立場。

    金門地檢署偵辦該牙醫診所雇用6名密醫看診及詐領健保費案7月31日偵結，對診所實際負責人、院長、密醫、助理及行政人員共12人提起公訴。民眾反映，為何該診所觸法仍繼續營業？縣衛生局表示，該診所已經轉手經營，原涉案人已不在診所工作，法律主體不存在，不適用停業處分。

    縣衛生局表示，該診所違規營業，診所及負責醫師（院長）分別觸法醫療法、醫師法，其中診所容留未取得合法醫師資格而執行醫療業務，違反醫療法第57條第2項，衛生局將對該診所處5萬元以上50萬元以下罰款；該診所6月27日變更負責人，將依醫療法第115條處罰原負責人。

    該診所負責醫師違反醫師法第28條，將依醫師法第28-4條針對該醫師處10萬元以上50萬元以下罰款，得併處限制執業範圍、停業處分1個月以上1年以下或廢止其執業執照，情節重大者，並得廢止其醫師證書。

    縣衛生局表示，將行文金門地檢署，以取得該診所違法證明文件，據以製單開罰。

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