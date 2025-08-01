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    調查局擴大打詐專案 查獲洗錢規模324億

    調查局自今年5月19日至6月18日配合高檢署加強查緝電信詐欺專案，圖為此次專案查扣的現金。（調查局提供）

    調查局自今年5月19日至6月18日配合高檢署加強查緝電信詐欺專案，圖為此次專案查扣的現金。（調查局提供）

    2025/08/01 16:13

    〔記者王定傳／台北報導〕調查局自今年5月19日至6月18日配合高檢署加強查緝電信詐欺專案，動員22個外勤處站，千餘名調查官，配合各地檢署，偵破56個詐欺案及破獲機房3座、水房6座，其中竟有完成能量登錄的第三方支付業者勾結犯罪集團洗錢，查獲總詐欺犯罪金額407億餘元、洗錢規模達324億餘元，並查扣豪宅、名錶、名車、虛擬帳戶等價值約6030萬餘元財物。

    調查局將假投資詐欺、吸金詐欺、假檢警詐欺及虛擬資產洗錢等犯罪類型，列為此波查緝重點，並針對不法第三方支付業者勾結詐團及線上博弈集團洗錢犯罪，從金流積極溯源。

    調查局共偵破假投資詐欺35案、戀愛詐欺3案、假檢警詐欺2案、吸金詐欺4案、虛擬資產詐欺9案，並偵破3件已完成能量登錄的第三方支付業者勾結犯罪集團從事洗錢，扣豪宅、農地、勞力士錶、愛彼錶、沛納海手錶、理查米勒手錶、芝柏錶、崑崙錶、宇舶錶、賓士汽車、瑪莎拉蒂Grecale GT Hybrid休旅車及銀行、虛擬資產帳戶等不法所得達6030萬餘元。

    特別的是，調查局台北處、高雄處與南機站等分別偵破易沛網路科技、旺沛大數位、台灣里公司，涉勾結詐團及博弈集團，虛設行號冒充特約商店，並以販售不實遊戲點數等商品，提供虛擬帳號，協助詐團收取民眾遭詐款項，或替博弈集團收取博弈入金，藉由合法第三方支付交易模式，掩飾非法犯罪金流；新北處則有破獲詐團成員成立假博弈平台，以假水單營造高勝率假象，誘使被害人加入平台及相關通訊軟體群組，並使被害人因相信高勝率而跟隨群組內老師下注。

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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