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    首頁　>　社會

    陳其邁探視南橫墜谷事件中倖存14歲少年 允諾全力照顧

    陳其邁前進桃源區，慰問收容處所撤離的族人。（高市府提供）

    陳其邁前進桃源區，慰問收容處所撤離的族人。（高市府提供）

    2025/08/01 16:14

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕高雄山區豪大雨不斷，桃源區7月30日晚間發生一家五口連人帶車墜谷意外，14歲兒子留在家逃過一劫；高雄市長陳其邁今天（1日）再度上山巡視災情，並探視這名14歲少年，承諾一定會全力照顧。

    陳其邁也感謝公路局同仁，冒雨搶修台20線從寶來通到桃源市區的道路，桃源市區今天道路搶通後，就醫與緊急物資運送就可以建立聯繫管道；但復興三里現在仍處於孤島狀態，當地衛生所有駐地醫師，在國軍協助下，希望盡快讓民眾受到最好的照顧。

    至於茂林區，陳其邁表示現在對外的交通沒有問題；那瑪夏台29線也正在搶修當中，現在所有的物資，已送至那瑪夏。

    針對這次墜谷的一家五口，陳其邁強調，區公所、社會局昨天已進行慰問，他今天也前往慰問家屬，這名小朋友14歲，教育局已聯絡校方，未來一定會全力的把小朋友照顧好。

    桃源區長杜司偉則感謝陳其邁說，物資都非常到位，因為這次雨量超乎想像，「市長這次已經第三次來」，他一直非常關心原鄉，今天提出需求後，市長允諾馬上再送一些特殊的藥，還有嬰兒奶粉來。

    陳其邁表示，會出動無人機直接從桃源市區明霸克露橋經過河床運送相關物資。

    救援物資一箱箱送進桃源區公所。（高市府提供）

    救援物資一箱箱送進桃源區公所。（高市府提供）

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