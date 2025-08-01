男提合照主張「互動自然」 心智障礙女當庭嗆：「你之前有強姦我，忘了嗎？」

蔡男被控將小花帶到豬寮性侵，他拿出3年前自拍合照佐證互動自然，但法官認為照片時間過久且難證明親密程度，未採信。（示意圖，與本案無關）

2025/08/01 16:38

〔記者王捷／台南報導〕身心障礙女子小花（化名）遭蔡姓男子帶到廢棄豬寮性侵，判刑8年4月。蔡男否認性行為，提供兩人合照，主張互動自然，小花當庭對蔡男說：「你之前有強姦我，忘了嗎？」二審台南高分院認定一審證據，駁回上訴。

一審認為，小花雖屬中度心智功能障礙，但在偵訊及庭審過程中，能清楚指出事發地點，並配合動作輔助說明，供述內容前後一致，與客觀證據相符，並非單純陳述模糊印象，而是具體描述細節，若非親身經歷，難以臆造內容。

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小花在一審交互詰問中，面對蔡男否認犯行、質疑「為何要陷害我」時，直接反問：「你之前有強姦我，忘了嗎？」法院評價，該段即席對答展現其記憶清晰、情緒自然，並非誘導或編造，反而強化其供述的可信性。

對於被害人當時未即時反抗或逃離現場，法院認為，她因心智功能障礙，無法即時判斷與因應，屬於面對突發危險時常見的「僵直反應（freeze response）」。法官指出，不能以未尖叫、未逃跑或未即時報案等表現，作為否定其供述或意願的依據。

蔡男辯稱雙方互動自然，並提出合照資料作為佐證，但法院認為該照片拍攝時間距離案發已近3年，無法證明案發當下雙方關係，反而疑似為被告刻意營造情境。再者，蔡男早已知道小花與常人不同，卻仍將她帶往偏僻處接觸，已創造對方難以抗拒的情境。

二審認為，原審對證據調查完備，所認事實明確，被害人供述可信，刑度沒有失衡，所以駁回蔡男上訴。

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