憾!彰化和美73歲嬤離家20分鐘 突漂浮水面無氣息

消防人員將婦人打撈上岸但已無氣息。（圖由消防局提供）

2025/08/01 16:03

〔記者湯世名／彰化報導〕彰化縣和美鎮昨（7月31日）發生一起溺水意外，73歲婦人獨自外出後失蹤，20分鐘後被人發現漂浮在排水溝的水閘門旁，消防單位據報派員搶救上岸，惟已無氣息，警方了解，婦人生前患有疾病，岸邊也發現其拖鞋，是失足落水或其他原因要進一步釐清。

和美分局初步了解，該名婦人7月31日下午4點從住家外出，負責照料的外籍移工發現老婦不見蹤影，立即通知附近鄰居協助找尋，後於下午4點20分許在西美路附近發現女鞋一雙，並在溝渠內發現婦人漂浮在水面上。

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民眾協助撥打119報案，經消防人員以擔架將其打撈上岸發現已明顯死亡，後續將遺體運往線西殯儀館，有關該老婦為何倒臥溝渠中，詳細原因尚在釐清中，已報請檢察官進行司法相驗。

警方初步了解，該名老婦平時都有看護陪同，昨天疑似獨自出門後發生意外，由於附近監視器都沒有拍到其如何落水，因此是否是失足落水或其他原因，仍待檢方釐清。

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