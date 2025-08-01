夜店女公關遭割頸亡 妹曝前任恐怖行徑

谷女妹妹向媒體表示，劉男之前就曾持刀到姊姊住處樓下恐嚇。（記者鄭景議攝）

2025/08/01 15:57

〔記者鄭景議／台北報導〕台北市信義威秀地下停車場前晚發生谷姓夜店女公關遭割頸命案，谷女遭小5歲的前男友劉柏葳伏擊，強拖到樓梯間，持彈簧刀於2分鐘內猛刺30多刀，傷重送醫不治。今下午谷女遺體被送往台北市立殯儀館解剖相驗，谷女妹妹向媒體表示，劉男此前就曾持刀到姊姊住處樓下恐嚇；對於劉男指控姊姊拿他的錢買名牌包，谷女妹妹反譏，劉男沒工作、姊姊有工作，姊姊拿劉男錢買包「這邏輯合理嗎？」

谷女妹妹受訪表示，劉男早有情緒控管問題，在夜店的工作也是因情緒問題與客人發生爭吵才被開除，分手後，劉男多次請求復合，姊姊皆婉拒，那時起劉男就有多次騷擾行為，不但跑到姊姊家樓下對門牌拍照傳訊騷擾，甚至有一次持刀在姊姊家樓下揮舞。

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谷女妹妹說，劉男持續在尋求減刑方法，但公道自在人心，劉男這樣的行為對社會治安有重大影響，不該將他輕放。

劉男此前曾在社群媒體上指控谷女拿他的錢去買名牌包、還要他繳房租，對此谷女妹妹表示，劉男沒有工作，而姊姊的薪水就算在劉男有工作時也比劉男高，花劉男的錢買包包「這邏輯合理嗎？」而房租據她所知都是姊姊自己在繳。

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