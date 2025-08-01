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    家暴男屢觸犯保護令 出獄衝妻家想洗澡 不到一天又被逮回牢房

    林姓家暴男無視保護令，出獄隔天，又跑到妻子家中洗澡；檢察官獲知聲押林男獲准；林男出獄不到24小時，再度被逮回籠。（記者林嘉東攝）

    林姓家暴男無視保護令，出獄隔天，又跑到妻子家中洗澡；檢察官獲知聲押林男獲准；林男出獄不到24小時，再度被逮回籠。（記者林嘉東攝）

    2025/08/01 16:41

    〔記者林嘉東／基隆報導〕林姓家暴男昨天出獄，明知妻子手上有保護令，不得接觸妻子，竟無視保護令，跑到妻子家中拿衣服想洗澡，警方獲報逮人。基隆地檢署複訊後，依林男涉犯家庭暴力防治法，有反覆違反保護令之虞向法院聲押他，基隆地院今天上午裁准；林男出獄不到24小時，再度因違反保護令被逮回籠。

    警方調查，60多歲的林姓男子與妻子婚後，被控對妻子施以精神上極大壓力，讓妻子難以承受，以不堪精神虐待為由，去年向法院聲請保護令獲准。法官禁止林男接觸、跟蹤、騷擾，並遠離妻子住處，想不到林男無視保護令規定，今年1月間仍多次前往妻子住處騷擾，要求返家住宿、洗澡，1天多達5次以上。林妻不堪其擾報警，檢方以林男涉犯家庭暴力防治法，有反覆違反保護令之虞向法院聲押他獲准。

    案經檢察官起訴後，法院依林男多次違反家庭暴力防治法，合併判處林男3月徒刑，得易科9萬元罰金，但林男因繳不出9萬元罰金，選擇入監服刑；想不到，林男昨天出獄後，穿著監獄服裝，跑回家拿衣服想洗澡，遭妻子拒絕，不得其門而入。

    警方下午3點獲報逮人時，身材瘦小的林男向警員解釋，他因為沒地方住，又沒地方洗澡，出獄後，想回家洗個澡，並不會傷害妻子，想不到妻子會報警抓他。

    檢察官複訊後，認林男觸犯家庭暴力防治法，有事實足認林男有反覆違反保護令之虞，向法院聲請羈押；基隆地院上午裁定將林男收押。林男出獄不到24小時，再度因為違反保護令被抓回籠。

    ☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

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