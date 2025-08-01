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    菲律賓夫妻以觀光來台卻當密醫幫移工看牙 警搜索驚見20人待看診

    1對菲律賓籍夫妻與他們的2名姪女利用觀光名義來台，當密醫為移工治療牙齒。（檢方提供）

    1對菲律賓籍夫妻與他們的2名姪女利用觀光名義來台，當密醫為移工治療牙齒。（檢方提供）

    2025/08/01 15:54

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕1對菲律賓籍夫妻與他們的2名姪女，利用赴台觀光名義，於2023年2月到8月間、2024年9月到2025年4月間，先後在桃園市桃園區林森路、中壢區中華路的據點，非法為移工治療牙齒，桃園地方法院已依醫師法「非法執行醫療業務罪」，判決4人共7罪，每1罪有期徒刑6月，得易科罰金。

    桃園市政府衛生局2023年接獲檢舉，與警方組成專案小組追查，發現該對菲律賓夫妻涉嫌在台非法從事醫療行為，今年4月17日，桃園地檢署檢察官率隊搜索，在中壢區據點逮獲該對夫妻與他們的2名姪女，為移工進行調整牙套、美白牙齒、裝設假牙、注射藥劑等醫療行為。檢警除扣得營業所得29萬9500元外，當天搜索時，正在等待看診的移工甚至高達20人。

    桃院判決，該對菲律賓夫妻，共同犯醫師法之非法執行醫療業務罪，2人分別有2罪，每1罪各處有期徒刑6月，應處有期徒刑11月；至於他們的2名姪女，同樣共同犯醫師法之非法執行醫療業務罪，1人2罪、1人1罪，每1罪各處有期徒刑6月；4人都應於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

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