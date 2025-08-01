紅燈不停硬擠2車闖過 高雄肇逃駕駛最重罰8400

銀色車輛硬從2車中間鑽過。（民眾提供）

2025/08/01 15:50

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市左營區7月31日晚間發生離譜交通肇事逃逸案件，一輛轎車遇上停等紅燈車龍，竟從2部車輛中間硬擠通過，過程粗暴，不僅造成2部無辜車輛受損，也嚇得其他汽機車紛紛閃避，肇事車輛硬闖後揚長而去。警方今（1）日表示，已通知廖姓駕駛人到案說明。

博愛四路派出所7月31日夜間9時22分許獲報，左營區華夏路與大中二路口北向南，有3部自小客車追撞車禍，隨即派員趕抵現場，並通知左營交通分隊依規定進行事故測繪、蒐證與記錄。

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根據監視器畫面，一輛銀色轎車行駛至肇事地點時，其前方及右前方分別有停等紅燈轎車，駕駛人未依規定停等，反而衝撞2部轎車，試圖從2車中間穿越，巨大聲響嚇得機車騎士閃到人行道避禍，其他轎車也倒車保持安全間距，銀色車輛硬闖後離去。

警方調閱沿線監視器掌握車牌號碼，經查車主為廖姓男子，已通知車主到案說明。警方將依「道路交通管理處罰條例」，汽車駕駛人駕駛汽車肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置者，處新台幣1000元以上、3000元以下罰鍰，逃逸者，並吊扣其駕駛執照1個月至3個月；另有關汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新台幣1800元以上、5400元以下罰鍰。警方將針對肇事未即時通報情節及違反號誌管制部分，製單舉發、依法究責。

駕駛不停等紅燈碰撞無辜車輛，肇事逃逸。（民眾提供）

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