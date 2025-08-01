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    瑪利歐賽車真人版？BMW國道拒檢 下匝道衝對向車道掉落水塘駕駛跑了

    拒絕國道警察攔檢的黑色BMW轎車掉落安定交流道旁的水塘，警方抵達時，駕駛已逃逸。（記者劉婉君翻攝）

    拒絕國道警察攔檢的黑色BMW轎車掉落安定交流道旁的水塘，警方抵達時，駕駛已逃逸。（記者劉婉君翻攝）

    2025/08/01 15:45

    〔記者劉婉君／台南報導〕1輛懸掛註銷車牌的黑色BMW轎車，昨天（7月31日）下午行經國道1號337公里時，被國道警察攔查，卻拒絕停車受檢，一路往北開到安定交流道欲駛離國道，因車速過快，直接高速穿過市道178線中央分隔島再衝入交流道旁的水塘，警方抵達時駕駛已逃逸，驚險畫面被正好欲開上安定交流道的車輛行車紀錄器拍下，幸好無人遭到波及。

    正好目擊該輛黑色BMW轎車從車前橫飛而過的駕駛，在網路上分享驚險一瞬間的畫面，可看到該BMW從安定交流道北向出口匝道衝出，先擦撞到178線的中央分隔島，再衝過178線道，因速度過快，車身一度翹起，只有前輛著地，隨即衝向路旁的水塘，就從目擊的車輛前面高速穿越而過。而在該輛黑色BMW輛車穿越市道178線時，後方有1輛國道警察巡邏車駛下匝道。

    畫面曝光後立即引起民眾熱議，直呼「好可怕！」還有民眾形容是「瑪利歐賽車真人版」。

    國道警察表示，7月31日下午3時20分許，國道第4公路警察大隊巡邏車於國道1號337公里發現該輛黑色BMW輛車懸掛的為註銷車牌，且廠牌顏色不符，於攔查該車時，駕駛拒絕停車受檢逃逸。員警尾隨該車追蹤稽查，見該車欲自安定交流道駛離國道，員警考量安全，減速拉開距離，未發現該車向右駛往善化方向，員警向左往安定方向迴轉。

    員警於安定交流道周邊巡查後，發現該車掉落交流道旁水塘，但車上已無人，遂查扣該車查證及逕行舉發，並調閱監視器進行後續追查中。

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    拒絕國道警察攔檢的黑色BMW轎車掉落安定交流道旁的水塘，警方抵達時，駕駛已逃逸。（記者劉婉君翻攝）

    拒絕國道警察攔檢的黑色BMW轎車掉落安定交流道旁的水塘，警方抵達時，駕駛已逃逸。（記者劉婉君翻攝）

    拒絕警方攔檢的黑色BMW轎車，從安定交流道北向出口匝道高速穿越市道178線，一度只有前輪著地。（myway0715提供）

    拒絕警方攔檢的黑色BMW轎車，從安定交流道北向出口匝道高速穿越市道178線，一度只有前輪著地。（myway0715提供）

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