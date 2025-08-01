台北市警局9個分局長換人做 蔣萬安主持交接提出3點期許

蔣萬安主持典禮，新任士林分局長蕭慧珠（左1）交接印信給新任內湖分局長張玲堅（右1）。（記者王冠仁攝）

2025/08/01 15:36

〔記者王冠仁／台北報導〕因應日前警政署發布119名高階警官人事異動，台北市警局在這波人事調整中，總共有9名分局長進行調整，北市警在今天下午2時舉辦交接典禮。台北市長蔣萬安出席主持，他同時也提到北市警方偵辦近日發生的信義區華納威秀地下停車場命案，迅速逮到犯嫌，肯定警方的付出與努力，並提出3項對警察工作的期許。

蔣萬安說，信義區前幾天發生攻擊事件第一時間，他就立刻聯繫李西河局長，要求務必最快速度逮捕兇嫌破案，並且即刻查明真相給市民交代。當晚警察同仁即刻嫌犯掌握行蹤，在3個多小時之後，偕同宜蘭縣警局將兇嫌逮捕。他要特別感謝李西河率領的團隊，以及所有參與其中辛苦的警察局同仁，再次表達肯定及感謝。

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蔣萬安特別提到，期許新任警官將來能有優異的表現，為市民帶來更好的服務，共同打造台北成為安全之都。

蔣萬安也在會中提出3項對警察工作的期許，首先是打擊詐騙，詐騙不僅是財務上面的損失，更會造成家破人亡，許多家庭的破碎，更是侵蝕台灣國家社會，所以要請所有警察局同仁，窮盡一切方法打擊詐騙，全面提高民眾識詐防詐的能力，貫徹打擊詐欺的策略行動。

此外，也要遏止一切暴力犯罪，掃蕩幫派，絕不容許幫派任意勾結不法業者，對打擊犯罪毫不手軟。最後，要徹底改革警察風紀問題，風紀是警察團體的命脈，唯有良好的警察風紀，才能贏得民眾的信任與支持。

新任分局長及大隊長宣誓。（記者王冠仁翻攝）

蔣萬安向新任分局長及大隊長祝賀。（記者王冠仁翻攝）

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